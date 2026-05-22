PNV elige a Itziar Unibaso, actual alcaldesa de Barrika, como candidata a la alcaldía del municipio para 2027

Itziar Unibaso - EAJ-PNV

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Barrika ha elegido a la actual alcaldesa de la localidad vizcaína, Itziar Unibaso, como candidata jeltzale a la alcaldía para las elecciones municipales de 2027, tras la asamblea municipal celebrada este pasado jueves con el respaldo de la afiliación del partido.

Según ha explicado la formación jeltzale, Unibaso afronta su candidatura después de siete años de trayectoria en el Ayuntamiento de Barrika, donde inició su labor institucional como concejala de Cultura, Igualdad y Bienestar Social durante cuatro años y, desde hace tres, ejerce como alcaldesa.

Durante esta presente legislatura el equipo de gobierno ha impulsado iniciativas dirigidas a "mejorar la calidad de vida en el municipio, entre ellas, la mejora del servicio de atención primaria, el refuerzo de la comunicación directa con la ciudadanía y el impulso de la conexión entre barrios para favorecer una mayor cohesión municipal", ha defendido el PNV de Barrika.

Itziar Unibaso ha agradecido la confianza recibida y ha asegurado afrontar esta nueva candidatura "con la misma ilusión y compromiso del primer día". "Han sido siete años de intenso trabajo junto a las vecinas y vecinos de Barrika, escuchando sus necesidades y tratando de dar respuesta a los retos del municipio. Quiero seguir construyendo un Barrika más cohesionado, cercano y con oportunidades para todas y todos", ha señalado.

La candidata ha subrayado además la importancia de mantener un modelo de gestión "serio, estable y útil", basado en la colaboración y en la cercanía con la ciudadanía. "Barrika necesita seguir avanzando desde la buena gestión y la escucha activa. Tenemos proyectos importantes por delante, especialmente en materia de vivienda y mejora de servicios, y queremos seguir desarrollándolos con responsabilidad y visión de futuro", ha añadido.