PNV insiste en que no estará "nunca" con Vox y defenderá el autogobierno vasco "a capa y espada"

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los diputados y cabeza de lista a la Cámara baja por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha insistido en que su partido no estará "nunca" en una mayoría parlamentaria "en la que esté Vox" ni permitirá "ninguna involución democrática en los derechos civiles y políticos adquiridos", y defenderá el autogobierno vasco "a capa y espada".

En una entrevista en TVE-1, recogida por Europa Press, Vaquero ha afirmado que la condición que su partido impone para apoyar una investidura después de las elecciones del 29 de noviembre "es Euskadi".

"Nuestra condición son las prioridades que tienen vascos y vascas; nuestras prioridades son aquellas prioridades y aquellos intereses que necesitamos y que tenemos que acometer para que Euskadi progrese", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que que el PNV pone "sobre la mesa" siempre "la agenda vasca", que "es en beneficio de la ciudadanía vasca, pero no va en contra del resto de la sociedad" del Estado. En este sentido, ha citado el avance en autogobierno, "desde el reconocimiento nacional", también en "un estatus propio" y en "todas aquellas materias, tanto energéticas, de industria, que afectan a familia, que afectan a un montón de sectores de sueldo dignos, así como la reclamación de infraestructuras para Euskadi.

"Eso es lo que ponemos encima de la mesa, como hemos hecho en otros pactos de investidura. Nuestro pacto de investidura es público, es conocido y siempre está en beneficio de Euskadi y de los vascos y de las vascas", ha dicho.

VOX

Por otra parte, ha recordado que la formación jeltzale ha afirmado "por activa y por pasiva" que no estará "nunca" en una mayoría parlamentaria "en la que esté Vox" y que no va a permitir "ningún tipo de involución democrática en esos derechos civiles y políticos adquiridos como pueblo".

"Vamos a defender el autogobierno vasco a capa y espada y vamos a defender los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos políticos que hemos conseguido. En eso no hay la menor duda", ha incidido.

Maribel Vaquero ha añadido que "si algo ha demostrado en la historia" el PNV es que "ha estado en contra, de cualquier atisbo de totalitarismo y de intolerancia política".