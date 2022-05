PNV insta a investigar "hasta dónde llega el descontrol" de espionaje de Pegasus, la autoría y exigir responsabilidades

Dice que "ahora sí que sí" debe haber una comisión de investigación en el Congreso y reformas legislativas que garanticen "controles"

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha emplazado a investigar "hasta dónde llega el descontrol" del espionaje a través de Pegasus, después de que se haya conocido que, además de los más de 60 políticos independentistas, también han sido espiados el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Ahora sí que sí tiene que haber una comisión de investigación en el Congreso", ha afirmado, para reclamar también reformas legislativas que garanticen "verdaderos controles", y depurar después responsabilidades con las correspondientes comisiones, si fuera necesario.

Esteban, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que la información ofrecida por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre Sánchez y Robles, que también han sido infectados con este sistema, después de que se conociera que alrededor de 65 dirigentes independentistas habrían sido espiados, es de "una extraordinaria gravedad", aunque para él no es "inesperada".

"Ya llevábamos diciendo hace mucho tiempo que nadie puede tener la seguridad de que no está siendo espiado. Por eso insistimos tanto en que deben aclararse las circunstancias en las que se produjo el espionaje, la infección con el virus Pegasus a más de 60 personas. Y ahora vemos también que, nada más ni nada menos, también se ha espiado al presidente del Gobierno y a la ministra", ha añadido.

A su juicio, "hay que saber exactamente hasta dónde llega el descontrol de este asunto". "Se filtró hace varios días por parte del Ministerio de Defensa de que no eran ellos los únicos que tenían este programa", ha recordado.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

Por ello, ha dicho que, una vez que se conozca qué alcance tiene "este descontrol", hay que "poner remedio a través de las modificaciones legislativas oportunas que aseguren controles verdaderos que hoy no existen".

Aitor Esteban ha dicho que, después, hay que identificar "quiénes han sido los responsables y exigir las dimisiones correspondientes". "Un asunto y otro puede que no estén relacionados en absoluto (el espionaje a independentistas y el de los miembros del Ejecutivo) o puede que sí. Puede que simplemente haya un espionaje generalizado por razones políticas que se pueda utilizar o no en un momento determinado", ha barajado.

El diputado jeltzale ha apuntado al "fenómeno Villarejo" y se ha preguntado "por qué no se puede estar reproduciendo algo parecido". "Hoy Bolaños no ha sido capaz de identificar cuál esa el origen de esa infiltración. Dice que es externo, aunque no ha llegado a decir que fuera de otro país, porque no tienen ninguna certeza, y no tienen ni idea en estos momentos. Podría ser perfectamente del interior o incluso de algún servicio del propio Estado", ha considerado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Esteban ha asegurado que "urge, hoy más que nunca, poner en marcha la comisión de investigación" en el Congreso de los Diputados, aclarar las circunstancias y, a partir de ahí, sacar las conclusiones para modificar la legislación y exigir las responsabilidades correspondientes".

El portavoz del Grupo Vasco ha admitido que es una casualidad que se conozca ahora el espionaje también a Pedro Sánchez y a Margarita Robles, pero ha dicho que quiere pensar que, "después de lo sucedido, el Gobierno se ha preguntado si no tendría que chequear también sus propios teléfonos".

"Yo le dije la semana pasada a una ministra del Gobierno, en privado: 'seguramente os están espiando también a vosotros, como a nosotros, etc'. No hay ninguna seguridad. Quiero pensar que ha sido a raíz del espionaje a más de 60 personas, catalanes y vascos, que ellos han pensado que quizá convendría hacer un chequeo también en sus teléfonos", ha insistido.

En cualquier caso, ha dicho que, "sea de una manera u otra, está claro que hay que aclarar todas estas circunstancias y ahora, sí que sí, es obligada una comisión de investigación en el Congreso. No se me ocurre un asunto más adecuado para ello", ha concluido.