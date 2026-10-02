PNV lamenta que "la ceguera y la intolerancia de algunos" haya impedido acuerdos ante la crisis de la vivienda

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha lamentado que "la ceguera y la intolerancia de algunos, que han empujado a máximos" haya impedido acuerdos ante la crisis de la vivienda y el debate de este viernes en el Congreso quede en "nada", y ha arremetido contra el Gobierno por "legislar en caliente" y por decreto. Por su parte, EH Bildu ha criticado que "las derechas española, catalana y vasca" hayan decidido "causar baja" e impedir que salgan adelante los decretos de vivienda, y ha avisado del "error de dar la espalda a la ciudadanía y desoír a la calle".

En su intervención en el Congreso, Vaquero ha dicho que su grupo dará un sí "crítico" al primer decreto ley de vivienda debatido en el Congreso sobre medidas urgentes para la protección de la función social de vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, aunque "con muchas dudas", ya que entiende que son necesarias más medidas para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, y ha reprochado al Gobierno llevar ocho años gobernando y presentar ahora un decreto como si fuera "agua bendita".

Sin embargo, la dirigente jeltzale ha lamentado que finalmente todo se vaya a quedar "en la nada" y que ni un decreto "de mínimos" sea posible "por la ceguera y la intolerancia de algunos en fase de negociación que han empujado a máximos". "Explíquenselo a los que están pidiendo medidas", ha apostillado Vaquero.

Según ha advertido, "los postulados de máximos impiden acordar y legislar y la crisis habitacional necesita acuerdos". Tras recordar que Pedro Sánchez anunció que esta iba a ser la legislatura de la vivienda, ha dicho a la ministra Isabel Rodríguez que no tiene duda de que "lo ha intentado", pero ha apuntado que el PNV ya advirtió "sobre los agujeros negros que tenía la Ley de Vivienda en su integridad, sin parches". "Pero el resultado, si se cumple con lo anunciado, y lo vamos a ver dentro de un rato, va a ser la nada y eso nos preocupa", ha indicado.

La portavoz jeltzale ha insistido en que "no es recomendable legislar en caliente, ni ad hoc, ni de forma precipitada, y mucho menos en una materia tan compleja como la vivienda", y ha considerado que el que el rechazo del Congreso a los decretos ley es "consecuencia de no haber hecho bien las cosas" por parte del Ejecutivo.

"Ocho años de legislatura, tres desde que se aprobó una Ley de Vivienda con demasiados agujeros, meses y meses de votaciones sobre iniciativas que se han ido guardando en un cajón, comparecencias, y ahora, de repente, en 48 horas debatimos un decreto que se vende como si fuera agua bendita", ha reprochado.

A su juicio, "no regular la temporada en la Ley de Vivienda nos ha llevado a una pérdida de vivienda habitual", y ha citado el caso de Euskadi, donde "entre 2023 a 2025 los contratos de alquiler habitual han disminuido un 27,92%, mientras el alquiler de temporada ha aumentado un 52,30%". "La fuga de vivienda hacia el alquiler de temporada es considerable. Pues esa fuga afecta a familias vulnerables y a quienes están buscando una vivienda habitual", ha manifestado.

También ha preguntado si "ante una crisis habitacional, son proporcionales las limitaciones que estos decretos imponen al derecho de la propiedad en base a la función social de la vivienda". "Si para proteger a una persona vulnerable limitamos la propiedad, debemos evitar que esa protección termine provocándole un perjuicio económico desproporcionado, que llegue incluso a situarle en una situación de vulnerabilidad", ha señalado.

A su juicio, la clave debe estar en las compensaciones y en que sea la Administración "la garante del derecho a la vivienda asumiendo el coste que corresponda".

SEGUNDO DECRETO

Sobre el segundo decreto-ley que propone la prórroga automática de los alquileres y que el PNV rechaza, ha afeado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que lo hagan "todo al revés". "Esta medida que ustedes plantean reduce la oferta, impulsa el alquiler temporal y eleva las rentas iniciales y los costes de garantías y seguros. Esta medida por sí misma, no resuelve nada", ha advertido.

Para los jeltzales, este decreto "perjudica especialmente a quien lleva muchos años alquilando", al no diferenciar adecuadamente entre grandes tenedores, sociedades patrimoniales y pequeños propietarios. "No aceptamos que proteger a unos signifique necesariamente ponerse en contra de los otros", ha recriminado.

Maribel Vaquero también ha dirigido unas palabras al diputado de EH Bildu Oskar Matute para reprocharle que les coloque "en los bandos" que a él le interesa --en referencia a que el representante soberanista haya criticado la postura a "la derecha vasca, catalana y española"--, en lugar de "refutar los datos" que han aportado los jeltzales.

"Pero ha sido incapaz de decir que lo que hemos dicho es falso", ha dicho, para recordarle que el anterior partido en el que Matute militó, Ezker Batua (EB) gonerno con el PNV en el Gobierno Vasco. "¿Que hacía gobernando usted con la derecha?", le ha preguntado.

EH BILDU

Por su parte, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha comenzado su discurso asegurando que está "profundamente cabreado" porque haya partido que, "ante una situación de emergencia", antepongan "cálculos políticos" al interés general. "Eso no es el bien común, eso no es trabajar por la gente", ha lamentado.

Matute ha recordado que los decretos prevén, entre otras, "medidas de emergencia como la del escudo frente a los desahucios para las personas vulnerables sin alternativa habitacional". ¿Hay alguien aquí que se atreva a decir que esto está mal?", ha cuestionado, para recordar que también se regula el fin de los contratos de temporada de habitaciones "acabando con la trampa que utilizan los rentistas para evitar las regulaciones del alquiler habitual" o la prórroga automática de los contratos en vigor por dos años.

"Se acota la compra por parte de fondos buitre, fondos buitres que compran viviendas, pero también, por lo que se ve, partidos políticos", ha subrayado.

A su juicio, se trata de "medidas básicas de protección de millones de personas a quienes hoy, aquí, hay gente que va a dar la espalda", en alusión a los partidos que "pretende hoy tumbar este decreto".

Tras apuntar que aunque suponen un avance, pero "insuficiente", cree que suponen "un punto de partida para dar el siguiente paso". "Queremos escalar de campamento y pasar del campamento base uno al dos, pero no renunciamos ni lo vamos a hacer nunca a alcanzar la cumbre", ha sostenido.

Pese a ello, EH Bildu es "consciente de que hay miles de personas y familias que se encuentran en una situación de extrema necesidad y necesitan estas medidas, esta protección". "Por eso, apoyaremos los decretos porque eso es hacer política al servicio de la gente y no detrás de la gente", ha remarcado.

Oskar Matute ha apelado a la responsabilidad y ha criticado que "las derechas española, catalana y vasca, de forma completa o parcial, con uno o dos decretos, han decidido causar baja". "Y creemos que es un inmenso error dar la espalda a la ciudadanía y desoír la calle", ha añadido, para subrayar que los decretos pueden "ayudar de manera inmediata a miles y miles de personas y familias".

"Jamás vamos a anteponer nuestro cálculo las necesidades de la gente y del pueblo", ha dicho, para avisar de que este "debate seguirá estando presente en las calles y en las instituciones" y EH Bildu no parará hasta conseguir la medidas necesarias.

En respuesta a Maribel Vaquero, ha dicho que el origen de los "datos de los que presume" que han hecho el Gobierno Vasco y el Lehendakari en materia de vivienda "se hicieron en buena medida" durante el mandato en el que EB, su antiguo partido, estuvo en el Ejecutivo.