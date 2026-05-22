PNV llama a sus bases a acudir con "ilusión, determinación y fuerza" al acto del domingo, a un año de elecciones

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Maitane Ipiñazar, ha avanzado este viernes sus principales detalles en una comparecencia en la localidad vizcaína de Durango - PNV

Ipiñazar asegura que, frente el contexto estatal "convulso", Euskadi proyecta "un modelo de país estable, que está en marcha y avanza"

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRES) -

El PNV ha llamado este viernes a sus militantes a acudir con "ilusión, determinación y fuerza" al acto que ha convocado este domingo en Durango (Bizkaia), a un año de las próximas elecciones municipales y forales. La formación jeltzale ha asegurado que, frente el contexto estatal e internacional "convulso", Euskadi proyecta "un modelo de país estable, que está en marcha y avanza".

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Maitane Ipiñazar, ha avanzado este viernes sus principales detalles en una comparecencia en la localidad vizcaína de Durango, donde se celebrará el acto este domingo "a 365 días" de las elecciones municipales y forales de 2027.

Con el lema 'ADI 26/27' (acrónimo de 'Aurrera Diharduen Indarra'), el PNV celebrará este "gran mitin" en Landako Gunea a las once y media de la mañana. En él, intervendrán el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, así como los presidentes de las ejecutivas territoriales Iñigo Ansola (Bizkaia), Euge Arrizabalaga (Gipuzkoa), Jone Berriozabal (Álava) y Unai Hualde (Iparralde).

Según ha explicado Maitane Ipiñazar, la formación jeltzale ha elegido para este evento "un lema que interpela a todos y a todas, a quienes formamos parte de EAJ-PNV, y a la sociedad en su conjunto". En este sentido, ha remarcado que se vive "un momento decisivo, en un contexto internacional y estatal muy determinado, convulso, que tiene que hacer a todas y a todas estar alerta".

Por lo que respecta a la situación de Euskadi, la secretaria del EBB ha señalado que "está en marcha, avanza, y es sinónimo de confianza y de futuro, gracias a todas las personas que, desde las organizaciones municipales, desde sus pueblos, desde los ayuntamientos, las diputaciones, los parlamentos empujan para seguir adelante, poniendo en marcha políticas, proyectando un modelo de país muy concreto, estable, desde la centralidad política, mirando de frente los retos que tenemos por delante y proponiendo soluciones reales".

"Euskadi es lo que es hoy porque contamos con el apoyo de una mayoría de vascos y vascos. Y queremos decirles a todos y a todas ellas eskerrik asko. Y que seguimos adelante", ha señalado Ipiñazar.

Finalmente, la secretaria de la Ejecutiva del PNV ha animado a la afiliación jeltzale a acudir a este evento y mostrar "ilusión, determinación y fuerza". Además del acto político, la jornada contará con actuaciones musicales y food trucks.