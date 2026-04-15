PNV llama a sacar el euskera "del pim, pam pum" para llegar a un acuerdo alejado de "inmovilismos y maximalismos"

Archivo - El presidente del EBB, Aitor Esteban (d), y el portavoz del grupo vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi (i), antes de la jornada de trabajo del PNV, en el Hotel Usategieta, a 14 de enero de 2026, en Oiartzun (Gipuzkoa) - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV y miembro del EBB, Joseba Díez Antxustegi, ha realizado este miércoles un llamamiento a sacar el euskera "de disputas partidistas y del pim, pam pum" para llegar a un acuerdo alejado de "inmovilismos y maximalismos".

Además, ha asegurado que están abiertos al consenso con las principales sensibilidades políticas de Euskadi, con la única "línea roja" de "moverse" por el euskera "en el pragmatismo y en el realismo", y ha señalado que han mantenido contactos con EH Bildu, aunque a distinto nivel que con el PSE-EE y, de hecho, les ha enviado algún documento "con algo de falta de concreción".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha dicho que no sabe si se logrará o no el acuerdo con el PSE-EE sobre la reforma de la Ley vasca de Empleo Público, después de haber solicitado en el Parlamento una ampliación del plazo de enmiendas.

"Nosotros entendemos que el euskera necesita acuerdos amplios, plurales, acuerdos entre diferentes, estamos trabajando ya en ello y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta conseguirlo", ha indicado.

Tras reiterar su llamamiento a "sacar el euskera de las disputas partidistas" y del "pim pam pum", ha subrayado que "no puede convertirse en una herramienta de unos contra otros y otros contra unos". "El euskera necesita grandes acuerdos y nosotros trabajamos por alcanzar esos acuerdos entre diferentes", ha apuntado.

El dirigente jeltzale ha recordado que ha habido "muchas divisiones en este país durante las últimas décadas", se han vivido "unas situaciones muy duras", y considera importante, también para la convivencia, que se consiga "aunar a todas las sensibilidades políticas de este país, o por lo menos a las principales sensibilidades políticas de este país en torno que el euskera es la lengua de todos y de todas".

Por ello, ha recordado que pidieron este pasado martes una ampliación del plazo de enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público, con el fin de "tener más tiempo para poder hablar, poder negociar y con una posición clara: el euskera no necesita en este momento ni inmovilismo ni maximalismo".

"Creemos que la euskera necesita realismo, necesita pragmatismo, que todos y todas hagamos esfuerzos, que todos y todas acordemos para conseguir tener una lengua que sea atractiva para las personas y, sobre todo, en una problemática muy concreta como la que tenemos en este momento de dotar de seguridad jurídica al euskera, a las personas que se presentan a las ofertas públicas de empleo y a las instituciones que convocan esas ofertas públicas de empleo", ha indicado.

BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Joseba Díez Antxustegi ha recordado que el PNV presentó su proposición de Ley en el Parlamento con el "objetivo claro de dar seguridad jurídica al euskera, que estaba recibiendo determinadas sentencias", que paralizaba OPEs.

En este sentido, ha precisado que había muchas personas que habían "dedicado mucho tiempo" a prepararse y están viendo oposiciones "paralizadas" por resoluciones judiciales. "Nosotros estamos buscando dar seguridad a esas personas, a esa gente, que ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y algo de dinero también, a prepararse para una OPE", ha manifestado.

En su opinión, si se alcanza un "buen acuerdo que dé seguridad jurídica", se evitará "esta judicialización, estas sentencias", y se conseguirá que "estar personas tengan seguridad, que es de lo que se trata al fin y al cabo".

Ante los reproches de EH Bildu a PNV y PSE-EE por excluirles del diálogo para este acuerdo, Díez Antxustegi ha entendido que es "muy importante" empezar el diálogo con los socialistas, sus socios en el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, "que es lo lógico y razonable".

"Pero también han existido contactos, es verdad que a otro nivel, con Bildu, y nos han enviado algún documento posiblemente con algo de falta de concreción. Nosotros estamos abiertos a hablar y a negociar con todos aquellos que estén dispuestos a hacer un esfuerzo, a moverse a favor del euskera, y moverse significa alejarse de maximalismos y alejarse del inmovilismo", ha añadido.

En esta línea, ha instado a "moverse en el pragmatismo, en el realismo y en cuestiones muy concretas" que garanticen "seguridad jurídica". "Nuestra única línea roja es querer mejorar y querer avanzar", ha zanjado.