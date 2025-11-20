PNV muestra su "perplejidad" por la condena al fiscal general y por que haya "impunidad" para quien ha mentido

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expresado su "perplejidad" por la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y por que haya "impunidad para quien reconoce haber mentido".

Vaquero se ha referido, a través de las redes sociales, a la sentencia del TS por la que ha condenado a García Ortiz al pago de 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, por el que deberá pagar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 10.000 euros de indemnización.

La portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha afirmado que los jeltzales analizarán en profundidad la resolución judicial "para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad". "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos", ha advertido.