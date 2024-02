PNV muestra su "preocupación" por la decisión del TS de anular el traspaso de tráfico a Navarra, "un asunto muy grave"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado la "preocupación" de su partido tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil), una asunto que los jeltzales creen "muy grave".

"Nos preocupa porque es un asunto que se acordó con nosotros. Lo conozco en primera persona porque, además, fui el que inicié las negociaciones y fueron culminadas por la presidenta Uxue Barkos en su momento", ha declarado Aitor Esteban durante su intervención en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Según ha explicado el diputado del PNV, su grupo está preocupado porque la "interpretación" que se hace, por parte del Tribunal Supremo, es "una reducción al mínimo de lo que supone la foralidad, además en una comunidad que se autodenomina como tal, Comunidad Foral de Navarra".

"Si hay algo en lo foral es que no es la literalidad exacta de lo que se pueda decir en algún título competencial, sino que hay que entenderlo en el contexto de esa foralidad y del uso que se haya podido hacer de determinadas competencias", ha manifestado, para después destacar que las competencias de tráfico de Navarra "son de la Diputación y, por lo tanto, de los responsables forales y de la Policía Foral desde el año 26 en que se organiza".

Esteban ha añadido que, "de hecho, cuando se vuelve a reorganizar en los años 60, se atrae de la sección de carreras, ya como vicepresidenta y como cuerpo ya genérico de toda la diputación foral".

"El no ver el precedente y el claro poso de foralidad que tiene esa competencia y estar únicamente a lo que pueda decir la literalidad de un título competencial al mejoramiento, nos parece un asunto muy grave porque es no entender lo que es la foralidad y más haciéndose eco de un recurso presentado por una asociación que lo que hace es instrumentalizar para fines políticos, una y otra vez, a la Guardia Civil, no precisamente defenderla", ha concluido.