PNV no va a participar en ningún frente y menos con EH Bildu que pone "líneas rojas" a todo en Euskadi

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, con los alcaldes de Maruri-Jatabe homenajeados

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que su partido no va a participar en ningún frente con una izquierda como EH Bildu que "pone líneas rojas a todas las propuestas de acuerdo en Euskadi y alfombra roja a todo lo que le piden en España" y está "mucho más unida a la izquierda y a la gobernabilidad española que a la estabilidad de Euskadi".

Ansola ha participado este domingo en el acto de homenaje a los seis alcaldes que han regido la localidad de Maruri-Jatabe en su historia democrática tras la dictadura franquista y que pertenecen al PNV, Genaro Bilbao, Patxi Aguirre, Iñaki Arrieta, Joseba Koldo Alzaga, Isaac Amezaga y Erlantz Urresti, a quienes ha traslado su agradecimiento y el reconocimiento público por su "compromiso, responsabilidad y entrega a nuestro pueblo, a Maruri Jatabe, a Euskadi".

El dirigente del BBB ha dicho que "merece la pena hablar desde Maruri, un pueblo que "conserva la esencia de la democracia, la convivencia y la vida en comunidad, de una realidad que es válida para toda Euskadi". En ese sentido, ha señalado que "la ultraderecha, los exabruptos racistas, las ideas antidemocráticas son, en este momento, una realidad residual en Euskadi", lo que, según ha remarcado, "no es una casualidad", sino consecuencia de que "tenemos memoria y nuestras amamas y aitites, amas y aitas han sabido trasmitirnos qué y a quién representa este nuevo populismo".

Según ha advertido, "detrás del desprestigio de las instituciones, la democracia, la igualdad o la propia libertad, está el fascismo de la Guerra Civil", pero "nuestras amamas, aitites, nuestros mayores, han sabido transmitirnos los valores de respeto, pertenencia y solidaridad".

Ansola ha asegurado que "la sociedad vasca lo tiene claro y nos demanda moderación, centralidad, diálogo y acuerdo entre diferentes". "Esta es nuestra cultura política. Nuestra manera de hacer política", ha remarcado, para añadir que "desde que José Antonio Agirre constituyera en 1937 el primer Gobierno Vasco, el respeto a las ideas del prójimo y la cultura del acuerdo entre diferentes han caracterizado nuestros gobiernos".

Tras apuntar que en el PNV nunca han sido partidarios de "impulsar frente, ni bloques políticos, a excepción del uso de la violencia terrorista que nos ha tenido enfrente en defensa de la dignidad y la vida de las personas", Ansola ha dicho que "si en España hay personas o partidos que quieren frentes, ellos sabrán", pero los jeltzales, dice, "lo tenemos claro: vamos a defender, como siempre hemos hecho, los intereses de Euskadi y de los vascos por encima de todo".

"A los partidos que quieren impulsar frentes en Euskadi, a los partidos que nos proponen frentes en Euskadi, les decimos claramente que no", ha remarcado, para añadir que Euskadi "no necesita frentes y, menos, contra una ultraderecha que ni está en Euskadi ni se le espera".

El PNV, ha asegurado, "no va a participar en ningún frente y, menos, con una izquierda que pone líneas rojas a todas las propuestas de acuerdo en Euskadi y alfombra roja a todo lo que le piden en España". "Eso es EH Bildu. En Euskadi todo son negativas: no al Pacto de Salud, no a la Ley vasca de Educación, no a la revisión fiscal, no al Plan de industria, no a la Alianza Financiera Vasca, no a la Ley de medidas urgentes de vivienda y también no a Eudel porque les molesta y estorba porque representa el municipalismo democrático", ha reprochado a la coalición soberanista.

También ha criticado que EH Bildu "dice no a los presupuestos vascos y sí a los presupuestos españoles". "Eso es EH Bildu: líneas rojas en Euskadi y alfombra roja en España", ha censurado, para denunciar la "estrategia del no y de la crispación" de la coalición soberanista, a la que ha acusado de "intentar, siempre que pueden, sustituir la estabilidad por la división".

Por ello, ha exigido a EH Bildu que "no se dediquen a confundir a la población y que no intenten justificar ni ocultar sus decisiones y apuestas políticas, porque hoy en día está mucho más unido a la izquierda española y a la gobernabilidad que a la estabilidad de Euskadi".

En Euskadi, ha insistido Ansola, "decimos no a las líneas rojas, la crítica destructiva y el modelo de imposición" y ha pedido a EH Bildu que "se sumen al acuerdo entre diferentes, a la estabilidad, al dialogo, al respeto a nuestras instituciones y a la reivindicación y profundización de nuestro autogobierno". "Súmense a los acuerdos del progreso de Euskadi", ha emplazado.

HOMENAJE A LOS ALCALDES

Iñigo Ansola ha agradecido a los alcaldes homenajeados su "cercanía, gestión rigurosa, ambición y vocación de servicio a todas las personas".

Genaro Bilbao, ha destacado, "abrió las puertas a la democracia y a todos los demás les mostró el camino del compromiso, la confianza y la cercanía", mientras que de Patxi Aguirre ha resaltado que puso el Ayuntamiento "al servicio de la ciudadanía" y "supo escuchar y responder a las necesidades" de los vecinos de Maruri.

Asimismo, ha señalado que Iñaki Arrieta trabajó para "mejorar las infraestructuras municipales" y ha asegurado que gracias a su trabajo el Ayuntamiento y los espacios públicos "son ahora un punto de encuentro para todos".

Con Joseba Koldo Alzaga, ha dicho, "el pueblo se transformó radicalmente" y le ha agradeció el impulso de inversiones "clave" en ámbitos como la cultura, el deporte, el ocio y los espacios públicos.

Por otro lado, ha desatacado que gracias al trabajo de Isaac Amezaga en Maruri hay "un gobierno cercado a la ciudadanía y a sus necesidades, con participación ciudadana y sostenibilidad".

Por último, ha asegurado que, con Erlantz Urresti, "nuestro presigio está en apogeo en esta legislatura" y le ha agradecido su "total compromiso con el bienestar de las personas y la cohesión social".