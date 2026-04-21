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VITORIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV no votará en contra de la proposición no de ley del PP para combatir el uso y tenencia de armas blancas que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados, según ha anunciado el portavoz 'jeltzale' en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi.

El portavoz del PNV en la Cámara autonómica, en declaraciones a los periodistas en Vitoria-Gasteiz, ha afirmado que "todavía" no iba a adelantar el sentido del voto del grupo de su partido en el Congreso de los Diputados ante esta iniciativa del PP, si bien ha confirmado que "no va a votar en contra".

Díez Antxustegi ha argumentado que el PNV "viene reconociendo desde hace mucho tiempo que es muy importante adoptar medidas para garantizar la seguridad en las calles de Euskadi, que existe un problema con la multirreincidencia, y que existe un problema con las armas blancas".

En todo caso, ha matizado que se trata de "problemas muy localizados en determinados entornos muy concretos y muy específicos". "Nuestra preocupación y nuestra responsabilidad es atajar un fenómeno como el de las armas blancas", ha añadido, tras lo que ha recordado que, recientemente, el lehendakari, Imanol Pradales, llegó a un acuerdo en torno a este tema con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.