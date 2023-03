PNV optará por el sí o la abstención en la reforma de pensiones, dependiendo de si "ahoga" o no a pequeñas empresas

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ve "difícil oponerse" a la reforma de las pensiones, y baraja el voto afirmativo o la abstención, a la espera de analizar el texto y adoptar una decisión definitiva, en la que será determinante si los incrementos en las cotizaciones "ahogan" o no a pequeñas empresas y cooperativas y autónomos.

"Tenemos que mirar bien la letra pequeña, es un tema muy importante y controvertido, en el que, quienes estamos cerquita o acercándonos a la jubilación, vemos las cosas de una manera; los que ya son jubilados lo ven de otra, y la gente joven que está pagando, pero ve la expectativa de pagar una pensión muy lejos y muy difícil, la ve de otra manera", ha indicado en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que "hay que compatibilizar o equilibrar los intereses de del ayer, del hoy y del mañana, y eso no es fácil". "Estamos hablando de dinero, primero de quitarnos el dinero para ponerlos en una caja con una expectativa de cobrarlo no sé cuándo, y eso hay que revisarlo bien", ha añadido.

Tras apuntar que el PNV, en principio, no ve mal la reforma, ha recordado que "Europa ha pedido que esto se haga y España tenía los deberes incumplir", y al final, los ha hecho, aunque "tarde". Además, ha recordado que hay un acuerdo con los dos sindicatos estatales principales, mientras que en Euskadi ELA se ha desmarcado.

Andoni Ortuzar ha explicado que a su partido no le ha dado tiempo a leer "la letra pequeña" de la modificación legislativa y, hasta que no la analicen "bien" y les aclaren "unas cuantas dudas", no dirán qué van a hacer, "pero parece difícil oponerse".

El presidente del EBB ha destacado que el Gobierno del Estado ha anunciado que se tramitará como proyecto de ley, con lo que los jeltzales podrán presentar enmiendas. Lo que les preocupa, según ha destacado, es que "estos incrementos de cotizaciones no ahoguen, que para mañana nos garanticen más dinero, pero que no ahoguen hoy a las empresas pequeñitas, sobre todo, autónomos y al régimen cooperativista".

"Ahí es donde nosotros nos vamos a fijar para mantener una posición u otra. Va a oscilar entre la abstención y el sí, pero necesitamos ver la letra pequeña", ha indicado.