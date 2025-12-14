PNV pide al Gobierno central la actualización de las categorías de las familias numerosas

BILBAO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV pedirá al Gobierno central, en el pleno del Senado del próximo martes, la actualización de las categorías de las familias numerosas ya que, a su entender, la actual "no contempla algunas problemáticas".

Según ha explicado la formación vasca, su senadora Nerea Ahedo preguntará al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la sesión de control al Gobierno del próximo martes, cuál es el planteamiento del Ejecutivo respecto al tratamiento de las familias numerosas.

Ahedo trasladará al ministro Bustinduy "la necesidad de cambiar la actual categorización", dado que "no contempla diferentes problemáticas y situaciones, tal y como han manifestado numerosas personas afectadas".

