PNV pide "la implicación" de Sánchez para "esquivar las dificultades" en las transferencias pendientes

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido "la implicación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "esquivar las dificultades" que puedan existir en las transferencias de las competencias que quedan pendientes para cumplir en su totalidad el Estatuto de Gernika.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Vaquero ha señalado que "no podemos decir que no se haya cumplido nada" del acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE, ya que ha habido "distintos niveles de cumplimiento", pero que falta el cumplimiento íntegro del Estatuto, cuyo plazo termina el 31 de diciembre, tal como acordaron ambas formaciones.

"Veremos si se cumple antes de fin de año o no. Nosotros esperamos que se cumpla. Hasta que se cumpla el plazo, seguiremos con esa esperanza, trabajando, e insistiremos. Veremos el 31 de diciembre si queda algo por cumplir, qué se ha cumplido y qué no", ha indicado.

Asimismo, y ante las declaraciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que aseguraba que el plazo del 31 diciembre "lo impuso el PNV en su momento" y es "una herramienta de presión al Gobierno de España", Maribel Vaquero ha destacado que "siempre decimos que las transferencias deben hacerse en su plazo y en su forma, no de cualquiera manera".

La portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que quieren las transferencias "bien tramitadas" y que no admitirán "mercancia averiada", ya que, según ha dicho, "lo que queremos es que el Estatuto se cumpla bien y en su plazo".

"Por ahora no han dicho lo contrario, y creo que quizá el señor Andueza se está adelantando. Sabemos que siempre suele haber obstáculos, no solo políticos, sino también técnicos, y por eso pedimos la implicación del presidente, para esquivar esas dificutades", ha insistido.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno central "siempre plantee dificultades técnicas" en la negociación de las competencias pendientes, pero ha asegurado que, "mientras no se diga lo contrario, nosotros vamos a seguir".

"Siempre suele haber dificultades, y lo que queremos es que se analice la documentación y que, tras ese análisis, se den pasos. Eso es lo que solicitamos y vamos a continuar por ese camino. El 31 de diciembre sabremos qué se ha cumplido y qué no, y en base a eso, veremos qué medidas deberemos tomar", ha manifestado.

PP

Por otro lado, Maribel Vaquero ha asegurado que no ha habido ningún intento de acercamiento del Partido Popular hacia el PNV y que, "como estamos viendo, está haciendo lo contrario y está rompiendo todos los puentes".

La dirigente jeltzale ha considerado que el PP "se ha quedado en la situación emocional de 2018", en referencia a la moción de censura al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no acepta ni la censura ni que el PNV apoyara la investidura de Sánchez.

En su opinión, el PP "siempre está en el juego de reprochar a otros su incapacidad" y la legislatura se le va a hacer "demasiado larga" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Creo que empezó pensando que iba a ser cosa de un año, luego fueron dos, y claro, ahora vamos al tercero y para él es perder una oportunidad. Debería considerar que esa estrategia no le da más autoridad, sino que lo debilita y da más poder a Vox. Por lo tanto, debería reconsiderar hasta dónde quiere llevar esa estrategia", ha explicado.

FINANCIACIÓN IRREGULAR

Asimismo, la portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que "la línea roja" para dejar de seguir apoyando al Gobierno de Sánchez sería que existiera una sentencia que estableciera que ha habido financiación irregular en el PSOE.

Maribel Vaquero ha asegurado que "no nos gustan nada las noticias que vemos a diario" sobre la trama de corrupción de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y ha insistido en que el PNV actuará "con coherencia" al respecto y adoptará "las mismas medidas que tomamos con el PP", si se demuestra financiación irregular.

"Entonces dimos el sí a la moción de censura, porque había una sentencia por financiación irregular en ese partido (PP). Para nosotros esa sería la línea roja", ha reiterado.

Ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno adelante la convocatoria de elecciones, ha dicho que "está en su mano", pero que, "con Sánchez, nunca se sabe". "Creo que tiene ese punto de resiliencia y que a veces hace fácil lo más difícil y difícil lo más fácil. Por lo tanto, ya veremos qué es lo que pasa", ha indicado.

LÍMITE DE GASTO

En este sentido, Vaquero ha adelantado que el PNV votará a favor de la propuesta de límite de gasto que el Gobierno presentará la próxima semana en el Congreso porque "creemos que es necesario", ya que, según ha explicado, "ahora la recaudación es más alta y hay margen para invertir".

"Creemos que es necesario para todas las administraciones públicas aprobar el techo de gasto, para que puedan invertir. Nosotros tenemos pactado con el Gobierno la capacidad de gasto pero, si no se aprueba, tendríamos que aplicar las reglas europeas, que dejan menos margen para las inversiones. Por lo tanto, sería bueno que se aprobara", ha reiterado.

Asimismo, la dirigente jeltzale ha señalado que continúan negociando los Presupuestos Generales del Estado para 2026 con el Gobierno y que espera que, "por lo menos, se presenten y se dé ese debate en el pleno".

En este sentido, ha indicado que "todo el mundo mira a Junts, pero no creo que tampoco Podemos vaya a dar facilidades". "Sería deseable que se aprobaran, porque así conoceríamos la hoja de ruta del Gobierno y facilitaría el ejercicio del control. Además, valoraríamos muy bien que se aprobaran algunas partidas que son muy necesarias para Euskadi", ha concluido.