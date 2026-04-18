El PNV y PSE defienden "las mejoras" que ha habido en Osakidetza como refleja "la reducción de listas de espera"

El Pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de Silvia - PARLAMENTO VASCO

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han reivindicado "las mejoras" que se han producido en Osakidetza en los casi dos años de legislatura, que, a su juicio, se reflejan en la reducción de listas de espera y en la menor preocupación ciudadana por el sistema de Salud. Por su parte, la oposición coincide en acusar de "marketing" al Gobierno Vasco, y EH Bildu ha exigido "datos y hechos, no anuncios de programas ya en marcha".

En el debate Parlamento en las ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el portavoz del PNV en la Cámara vasca, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado que el Ejecutivo Vasco, "desde el primer día", se marcó como prioridad el tema de Osakidetza y que el Pacto de Salud "responde a un cumplimiento del programa de gobierno" en un momento "complicado".

En la actualidad, considera que "se han dado pasos, se han ido mejorando determinadas cuestiones y se han ido reduciendo listas de espera". Además, ha pedido honestidad para reconocer que Osakidetza "sigue siendo el mejor sistema de salud del Estado".

"Tenemos problemas en Salud y los hemos reconocido porque es el primer paso para resolverlos, pero también tenemos que ser honestos. ¿Tenemos los problemas de salud solo en Euskadi? Yo creo que esto es algo que está ocurriendo en todas las sociedades occidentales por el envejecimiento de la población, la globalización, por determinadas situaciones que no son excusas, que es la realidad. Y a esas circunstancias les tendremos que hacer frente y es en lo que estamos", ha indicado.

También ha recordado que pidieron al resto de agentes políticos "que sacaran la salud del 'pim, pam, pum' político, porque la salud necesitaba medidas concretas para fortalecer el sistema, con una obsesión principal en la atención primaria".

"Es en lo que estamos, y también queremos transformar el sistema hacia nuevos problemas como es el de la salud mental. Y quiero decir, alejados de la autocomplacencia, que poco a poco el Pacto de Salud nos ha servido también para complementariamente ir adoptando medidas concretas que han servido para reducir las listas de espera", ha apuntado.

No obstante, ha dicho que ahora, por una circunstancia concreta, por una reclamación de los médicos en huelga del estatuto marco, que es responsabilidad "exclusivamente" de la ministra de Sanidad de Sumar, Mónica García, se están "tensionando las listas de espera" y se están "alargando".

Además, ha recordado que ahora la sanidad ha bajado en el ránking de los problemas de los vascos. "¿Esto nos sirve para decir que todo está hecho? No. ¿Esto nos sirve para decir que todo está bien? Ni mucho menos. Tenemos que ser autoexigentes, seguir mejorando el sistema de salud, para convertirlo en el mejor servicio de salud de Europa, pero no es fácil", ha admitido.

Por ello, ha llamado a "seguir trabajando entre todos, entre diferentes", y ha resaltado que el Pacto de Salud "es una herramienta muy potente, de 24 líneas de trabajo, 332 iniciativas, y que, sobre todo, se está cumpliendo", porque "el 85% de las iniciativas están ya en marcha". "Han vuelto a la mesa los sindicatos, lo cual me parece algo maravilloso, algo fundamental", se ha alegrado.

UN GOBIERNO "VOLCADO EN EL MARKETING"

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha dicho que "es un dato significativo que, desde junio del 2025, no se ha reunido la Mesa de Salud, y eso indica cómo entiende este Gobierno la colaboración y la transparencia". "Nos encontramos con un Gobierno volcado en el marketing, centrado más en aparentar y hacer ver que está haciendo, que abordando los problemas estructurales", ha añadido.

Además, ha dicho que en el encuentro del pasado día 15, en lugar de valorar las iniciativas recogidas en el Pacto, se encontraron con un documento "falto de concreción, arbitrario", que incluía "medidas que están en marcha en Osakidetza durante años, medidas anunciadas". "Se desvirtuó totalmente el documento trabajado por diferentes agentes y nos pareció una falta de respeto considerable", ha recordado.

Asimismo, ha señalado que deberían mostrar con qué financiación se ha implementado cada medida. "Lo desconocemos, desconocemos también los informes de evaluación de los dinamizadores de cada línea. Nos presentaron un documento genérico que nada tenía que ver con el pacto", ha criticado.

Por ello, ha reclamado "otro modelo de trabajo, sincero, honesto", y que aborde "verdaderamente" las cuestiones "para transformar el sistema público de salud y atender a los retos". También ha instado a que concreten "qué pasos y qué medidas" se han adoptado para mejorar Osakidetza. "Necesitamos datos, no anuncios de programas ya en marcha. Me he aburrido del 'estamos avanzando', necesitamos hechos y asumir responsabilidades", ha insistido.

MÁS APOYO AL PACTO DE SALUD

La representante socalista Estíbaliz Canto ha afirmado que su valoración de esta reunión "es positiva porque el resultado es que hay más apoyo ahora que hace un año cuando se firmó el pacto, y se han reconocido por la mayoría de los agentes una serie de avances y una serie de medidas que se han puesto en marcha".

Tras destacar que el PSE-EE y el PNV consideraron desde el principio que "había que poner pie en pared" a los problemas que sufría Osakidetza, ha hecho un reconocimiento del "talante del consejero de Sanidad, a la hora de llevar a cabo su gestión y hacerlo de una forma colaborativa", y ha destacado que Alberto Martínez "escucha y explica, no ha tenido problema en reconocer cuando la gestión ha fallado, y en poner sobre la mesa medidas".

"Nosotros entendemos que desde 2023 a hoy, estamos mejor en cuanto a sanidad se refiere, y la preocupación ha bajado en la ciudadanía. Esto no implica de ninguna manera que estemos plenamente contentos y satisfechos, quedan muchos retos por abordar, muchas cuestiones que trabajar, algunas se pueden abordar desde las competencias autonómicas, otras hay que mirar hacia Madrid", ha indicado.

LA EFECTIVIDAD DEL PACTO

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha mostrado su escepticismo ante el Pacto de Salud porque desconocen "si realmente ha sido efectivo para solucionar los problemas que en el día a día tienen los ciudadanos vascos en materia sanitaria, listas de espera, falta de profesionales, atención primaria o el tema de la crisis de las vacunas caducadas".

En su opinión, este pacto "no ha servido para nada para poder solventar o dar luz sobre la crisis de las vacunas caducadas", que en realidad "han sido muchas más de las que ha dicho el consejero". También ha resaltado que la Fiscalía vaya a llamar a testificar a altos cargos de Osakidetza y del departamento de Salud.

En cuanto al Pacto en sí, ha dicho que "lo que mal empieza, mal sigue, porque ha estado sujeto a una improvisación absoluta". "Más parece que ha sido un pacto para dar cobertura a la actuación de un gobierno que en el día a día. No ha servido de forma efectiva para solucionar los problemas de la ciudadanía vasca porque siguen ahí", ha apuntado.

Garrido también ha replicado al PNV que, si bien es competencia estatal la formación de los médicos MIR, "la planificación de los recursos humanos es una competencia que corresponde al Gobierno Vasco". "Hace mucho tiempo que tenemos la falta de profesionales en ámbitos concretos y luego las medidas que se han adoptado no han dado con la tecla", ha explicado. También ha dicho que se no puede "perder el tiempo" en materia de atención sanitaria, cuando "hay una demanda creciente".

La única representante de Vox en la Cámara, Amaia Martínez, ha dicho que PNV y PSE-EE "venden como éxitos simples gestos". "Este pacto, para nosotros, es un circo para mayor gloria de quienes promovieron su creación", ha defendido, para censurar que el Ejecutivo recurre "al marketing".