PNV y PSE-EE rechazan dar públicamente por rotas las negociaciones sobre el euskera, que se ven abocadas al fracaso

Archivo - El secretario del PSE-EE, Eneko Andueza, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, durante un desayuno informativo - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE evitan dar por rota públicamente la negociación para reforzar la seguridad jurídica del euskera en la OPEs en la administración pública vasca, aunque todo apunta al fracaso de las conversaciones.

A la espera de que el próximo día 30 concluya el plazo de prórroga solicitada por los jeltzales para la presentación de enmiendas a su propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público para tratar de llegar a un acuerdo con los socialistas, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este martes por la mañana, en una comparecencia de prensa, que no ve "posible un acuerdo" con el planteamiento del PNV, convencido además de que no va a evitar los recursos en los tribunales.

En todo caso, no ha querido dar por concluidas las negociaciones, al puntualizar que está dispuesto a sentarse con el PNV "las veces que haga falta", aunque cree que, en los términos planteados por los jeltzales, no hay probabilidad de acuerdo, porque se abriría "la puerta a la discrecionalidad y a que las administraciones públicas aumenten la exigencia del euskera", cuando considera que en la actualidad ya se dan "excesos".

Andueza ha explicado que así lo ha trasladado hace unos días a la formación jeltzale, algo que ha confirmado el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, que ha expresado su "tristeza" por la postura del PSE-EE.

En todo caso, ha dicho que continuarán hablando con el PSE-EE de políticas sobre el euskera, y ha rechazado "el inmovilismo" en esta cuestión, porque llevaría a que "se consolide la inseguridad jurídica" de la lengua vasca.

SIN LEVANTARSE DE LA MESA

Fuentes del PNV consultadas por Europa Press han afirmado que ellos "no se han levantado de la mesa", pero no ven a los socialistas dispuestos a moverse. Tampoco los socialistas admiten que hayan abandonado la negociación, y aseguran que, desde que se prorrogó el plazo para presentar enmiendas, no se les ha trasladado ninguna propuesta.

A falta de dar carpetazo definitivo el próximo día 30 a la posibilidad del acuerdo, la situación de bloqueo llevaría a los jeltzales a seguir adelante en solitario, sin su socio de gobierno, con su proposición de Ley de reforma de la Ley de Empleo Público con la que pretende reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos de las OPEs y a la que no pretenden renunciar.

Díez Antxustegi no se ha cerrado este martes al diálogo con EH Bildu, que también presentó su propia Proposición de Ley y que los jeltzales consideran "maximalista". De hecho, ha señalado que han mantenido contactos, aunque no de la misma intensidad que con el PSE-EE.

Sin embargo, EH Bildu se muestra escéptico respecto a la posibilidad de pactar con el PNV, al considerar que este rehuye cualquier acuerdo con ellos. Además, recuerda que ya realizó una propuesta a jeltzales y socialistas, a la que no han contestado, según ha precisado. En todo caso, rechaza de plano apoyar la proposición de ley del partido de Aitor Esteban.