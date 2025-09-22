PNV reivindica el liderazgo "riguroso y realista" de Pradales y analiza los retos de vivienda, seguridad y salud

Pradales y Esteban, antes del inicio de la reunión del grupo parlamentario del PNV - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

Pradales y Esteban participan en una reunión del grupo parlamentario del partido 'jeltzale'

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha reivindicado el liderazgo "riguroso y realista" de lehendakari, Imanol Pradales, y ha destacado la necesidad de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en materia de vivienda, seguridad, salud, industria y euskera.

El PNV ha reunido este lunes, en el Parlamento Vasco, a su grupo parlamentario, en un encuentro que ha contado con la participación del presidente 'jeltzale', Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales.

El encuentro, celebrado tras el pleno de política general del pasado jueves, ha servido para fijar prioridades en torno a materias como la vivienda, la seguridad, la salud, la industria y el euskera, según ha informado el PNV en un comunicado.

Durante el encuentro, en el que también han participado el portavoz del grupo parlamentario, Joseba Díez Antxustegi, y la parlamentaria y secretaria de la Ejecutiva del PNV, Maitane Ipiñazar, se ha realizado un análisis del curso político que ahora comienza.

"DISCURSO NOVEDOSO"

La formación 'jeltzale' ha realizado un análisis del debate de política general de la semana pasada, en la que --según ha destacado el PNV-- se vio a "un lehendakari que ejerce un liderazgo riguroso, realista, con un discurso novedoso, y que ha puesto en marcha proyectos concretos alineados con las preocupaciones de la ciudadanía vasca".

En la reunión también se han abordado los principales retos y prioridades de la agenda 'jeltzale' para los próximos meses, con especial atención a asuntos "que están en el día a día de la ciudadanía", como la vivienda, la seguridad, la salud, la industria y el euskera.

En el ámbito estrictamente parlamentario, la reunión ha servido para tratar los dos proyectos legislativos "de especial relevancia" que están sobre la mesa: la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y la Proposición de Ley para 'blindar' el euskera en los procesos selectivos públicos de Euskadi y dotarlos de mayor seguridad jurídica.

"Se trata de dos iniciativas impulsadas por el PNV y que marcarán buena parte de la actividad del Parlamento Vasco en este nuevo periodo de sesiones", ha asegurado esta formación.

El PNV ha afirmado que este encuentro se enmarca en su compromiso por "trabajar de manera cohesionada" entre el Gobierno Vasco, la Ejecutiva 'jeltzale' y el grupo parlamentario "para dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca".