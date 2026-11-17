Acto del PNV en Basauri (Bizkaia) - PNV

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha pedido a los indecisos que apoyen a la formación jeltzale el 29 de noviembre en las urnas porque es "el voto refugio para quienes quieren que Euskadi esté por encima de los bloques y de las disputas partidistas".

"Nos jugamos cómo nos enfrentamos a la política del Estado", ha advertido Ansola en un acto celebrado en Basauri, en el que han intervenido también la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, y también candidata a la Cámara baja, la basauritarra Nerea Renteria.

Según ha destacado, Euskadi necesita seguir teniendo representación propia en Madrid. "Necesita una voz que conozca nuestra realidad, que defienda nuestros intereses y que sepa negociar para conseguir resultados. Y hoy, más que nunca, necesitamos garantizar esa voz, serena pero firme, que no grite más que nadie, sino que consiga más para este país", ha añadido.

Además, ha constatado que, "cuando otros se dedican a levantar muros", los jeltzales "construyen país". "Cuando otros confrontan, nosotros negociamos, y cuando otros se olvidan de Euskadi, nosotros estamos allí para defenderla", ha indicado.

Iñigo Ansola ha reivindicado "el valor de la moderación", que no es "tibieza". "No vamos a quedarnos quietos, no vamos a renunciar a defender lo que somos y lo que nos corresponde. Cuando otros pierden los nervios, cabeza fría; cuando nos quieran imponer, escuchar a la ciudadanía vasca y buscar acuerdos, negociar, que es lo que venimos haciendo durante toda nuestra trayectoria", ha defendido.

En este sentido, ha dicho que el PNV tiene sus "ideas, principios y objetivos muy claros", pero también "la firmeza necesaria para defenderlos". "No queremos un Gobierno de la derecha de PP y Vox. No lo apoyamos y vamos a trabajar para que no gobiernen. Vamos a responder como siempre lo ha hecho el PNV, con responsabilidad, determinación, firmeza y serenidad", ha avisado.

Por ello, ha llamado a los indecisos y a quienes rechazan el "esquema de bloques" a apoyar al PNV, el "voto refugio, para quienes quieren que Euskadi esté por encima de los bloques y de las disputas partidistas, para quienes buscan estabilidad, responsabilidad y una política que se ocupe de los problemas reales de la gente".

"Porque cuando hay incertidumbre, cuando la política se llena de ruido y de enfrentamientos, Euskadi necesita certezas, seguridad, y siempre han venido de la mano de PNV. Euskadi necesita una fuerza política que tenga claro dónde está su prioridad y que no cambie de rumbo en función de lo que ocurra en Madrid, y esa fuerza es el PNV. La defensa de Euskadi se hace trabajando, negociando y consiguiendo resultados", ha insistido.

Ansola ha subrayado que, gracias a la acción del PNV, la potencia eléctrica en Euskadi aumentará un 50% con la nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica, "una buena noticia para Bizkaia y para Euskadi" porque sus empresas "necesitan energía suficiente y a precios competitivos para poder invertir, innovar y generar empleo" y, así, "garantizar el futuro de la industria. "¿Quién va a defender a nuestras trabajadoras y trabajadores, a nuestras empresarias y empresarios, a nuestro tejido industrial? El PNV", ha aseverado.

AUTOGOBIERNO

Además, ha recordado que el autogobierno, el Concierto Económico, el Cupo, las competencias y los derechos históricos "son instrumentos fundamentales para Euskadi". "Forma parte de nuestra identidad política y de nuestra capacidad para decidir nuestro propio futuro", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que "el autogobierno vasco se defiende, el Concierto Económico se protege y el futuro de Euskadi se decide desde Euskadi". "Euskadi funciona, y funciona porque durante décadas ha habido un proyecto político que ha trabajado para construir este país. Nada de esto ha sido casualidad, el PNV es un partido que ha contribuido a hacer que Euskadi funcione, que ha demostrado que se puede gobernar con responsabilidad, transformar la realidad y avanzar sin renunciar a lo que somos", ha manifestado.

El dirigente jeltzale ha afirmado que su partido quiere "seguir haciéndolo" porque no están "para gestionar el ruido de otros", sino para "seguir construyendo Euskadi". De esta forma, ha reiterado que es "muy importante" que el PNV consiga un Grupo "fuerte" en Madrid, para seguir defendiendo las instituciones vascas, su "capacidad de decisión", y su autogobierno.

"Tenemos una organización construida pueblo a pueblo, barrio a barrio. Miles de personas que conocen su entorno, que hablan con sus vecinas y vecinos, que comparten preocupaciones y que saben explicar lo que representa nuestro proyecto. ¡Esa es nuestra verdadera fuerza!. Tenemos que dejar claro que no nos jugamos quién gobierna España, nos jugamos cómo se enfrenta Euskadi a la política del Estado, quién defiende Euskadi, qué voz queremos tener en Madrid. Tenemos que votar por nosotros, por Euskadi", ha emplazado.

COMPROMISO CON LA INDUSTRIA Y EL EMPLEO

Por su parte, Idoia Sagastizabal ha advertido que son tiempos en los que "vuelve a hablarse de fascismo, crecen los enfrentamientos y las redes sociales hacen que el odio viaje mucho más rápido". En este contexto, ha dicho que en estas elecciones generales quieren obligar a los vascos "a elegir un bloque: o estás con unos o estás con otros, como si no hubiera otra manera de entender la política", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que "sí la hay" y es ahí donde se encuentra el PNV, "en la centralidad", que "no significa quedarse a medio camino entre unos y otros", sino "tener un camino propio".

Tras reiterar que el PNV no estará "en ningún caso" con un Gobierno de PP y Vox", ha avisado de que, "si llega a formarse", les "tendrá enfrente, enfrente de cualquier retroceso al autogobierno y al Concierto Económico, enfrente de cualquier retroceso de los derechos de las personas trabajadoras, de nuestros pensionistas y de las mujeres, no porque pertenezcamos a ningún bloque, sino porque tenemos nuestros propios principios y nuestras propias convicciones", ha avisado.

Sagastizabal, que ha dicho que al Concierto "ni tocarlo", se ha preguntado "qué compromiso asumen otros partidos con la industria de Euskadi, con el empleo de Euskadi, con el autogobierno". "¿Qué capacidad tiene para defender una agenda propia ante la dirección estatal de sus partidos? Ninguna", ha aseverado.

También ha reivindicado que el PNV ha conseguido en Madrid "reducir los peajes eléctricos, aumentar las ayudas a las empresas electrointensivas, como Sidenor, para rebajar su factura eléctrica".

En todo caso, ha reconocido que tan importante es apoyar a quienes emprenden "como protegerles si el negocio no funciona", y se ha comprometido a trabajar para que tengan "una segunda oportunidad y puedan seguir construyendo aquí su futuro".

Por ello, ha dicho que el PNV se propone "facilitar el acceso a la prestación de desempleo de las personas autónomas e ir equiparándolo al de quienes trabajan por cuenta ajena". "La pregunta de esta campaña no es de qué bloque eres ni a qué bloque vas a votar. Que no te engañen, esto va de cuidar Euskadi, y por eso la pregunta es otra: ¿Quién va a defender mejor a Euskadi en Madrid? El PNV es tu póliza a todo riesgo que cubre y protege", ha concluido.

Por úlltimo, Nerea Renteria ha asegurado que "peleará" por mejorar el acceso a la vivienda en Basauri, y exigirá al Gobierno del Estado que agilice la construcción de los 400 pisos previstos en los terrenos de la Basconia, ahora propiedad del Ministerio de Vivienda. En la misma línea, pedirña la recuperación de los terrenos de la cárcel y los cuarteles para construir más viviendas en este municipio.