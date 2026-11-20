Eider Mendoza, Maribel Vaquero y Aitor Esteban junto a miembros de la candidatura al Congreso y Senado del PNV por Gipuzkoa en el Palacio de Aiete - PNV

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha reivindicado este 20 de noviembre, fecha en la que murió el dictador Franco hace 51 años, el valor de "la voluntad libre expresada en las urnas y el voto vasco frente al fascismo y el autoritarismo", y ha presentado cinco compromisos públicos que adquieren los candidatos de la formación jeltzale en defensa de la democracia, la libertad y el autogobierno.

La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho públicos estos compromisos en un acto electoral en el Palacio de Aiete de Donostia/San Sebastián, acompañada por el presidente del EBB, Aitor Esteban, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y miembros de la candidatura jeltzale al Congreso y Senado.

En su intervención, Vaquero ha recordado que hace 90 años, el 7 de octubre de 1936, se constituyó el primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre, y que, en plena guerra, representantes de distintas sensibilidades políticas "asumieron la responsabilidad de defender las instituciones democráticas, las libertades y el autogobierno vasco frente al golpe militar", al tiempo que ha defendido que "su legado sigue vivo" en una fecha como esta.

"Hoy, 20 de noviembre de 2026, nos reunimos en el Palacio de Aiete, antes reflejo de una dictadura y ahora un espacio de paz, convivencia, defensa de los derechos humanos y de la democracia", ha señalado.

En esa línea, la candidata jeltzale ha subrayado que "el voto es una de las mayores conquistas de la democracia" y ha incidido en que "frente al fascismo y el autoritarismo, las urnas permiten al pueblo vasco expresar libremente su voluntad y decidir quién debe representarlo".

Tras afirmar que "esa voz debe ser respetada también en las Cortes Generales", ha enumerado los cinco compromisos de la formación jeltzale ante el próximo 29N.

Maribel Vaquero ha afirmado que el primero es defender "la memoria, verdad, justicia y reparación para quienes lucharon por las libertades y sufrieron tanto la represión franquista como la injusticia de la violencia y el terrorismo en cualquiera de sus formas".

En segundo lugar, ha situado la democracia, insistiendo en que "no habrá ninguna concesión al autoritarismo" por parte del PNV. En tercer lugar, ha citado "la dignidad de las personas en el centro de la actuación pública" de la formación jeltzale, con una "firme defensa de los derechos humanos y justicia social para todos".

En cuarto lugar, se ha comprometido con el autogobierno de Euskadi, lo que implica a su vez "la custodia de la identidad vasca, el euskera, nuestra cultura, nuestras instituciones y el derecho del Pueblo Vasco a decidir". Por último, ha asegurado que estos compromisos "no se quedarán en una mera declaración pública" sino que el PNV lo traducirá en acciones, con el impulso de iniciativas e intervenciones en el Congreso y el Senado.