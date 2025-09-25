PNV se reivindicará como partido de "centro y central" en la construcción de Euskadi en el Alderdi Eguna el domingo

Innova formato en este Día del Partido, el primero de Esteban como presidente del EBB, bajo el lema 'Los hilos que nos unen'

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV se reivindicará como partido de "centro y central" en la construcción de Euskadi, durante la celebración del Alderdi Eguna de este próximo domingo. La formación jeltzale ha innovado formato en el Día del Partido, el primero de Aitor Estaban como presidente del EBB, que se celebrará bajo el lema 'Los hilos que nos unen'.

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Maitane Ipiñazar, ha presentado la 49ª edición del Alderdi Eguna que la formación nacionalista celebrará este próximo domingo en las campas de Foronda, bajo el lema 'Batzen gaituzten hariak' ('Los hilos que nos unen, y se ha mostrado convencida de que "el Alderdi Eguna va a ser redondo", entre otros motivos porque cuenta con "un nuevo escenario".

"Hemos cambiado el formato y la ubicación. Un escenario redondo, que se sitúa en el centro de la campa. Porque como partido representamos el centro y porque hemos sido centrales en la construcción de nuestro país, porque queremos seguir estando cerca de la gente, rodearnos de ellos y ellas y que sigan siendo nuestro centro", ha explicado.

En opinión de la secretaria del EBB, el del domingo será "un formato innovador", porque el PNV es "un partido dinámico, que evoluciona con la sociedad y se adecúa a los nuevos formatos y a los eventos propios del tiempo en el que estamos".

Respecto al lema escogido para esta edición, Maitane Ipiñazar ha explicado que los hilos "esconden un gran valor" porque "la ikurriña, ideada en 1894, que representa y une a todos los vascos y vascas, fue creada a partir de hilos de tres colores".

"Esos hilos simbolizan todo aquello que hemos tejido, entre todos y todas, para llegar a la Euskadi que tenemos hoy. Es la red del bienestar; es el euskera, que nos conecta. Son hilos fuertes y resistentes que nos han traído hasta aquí. Son cada una de nosotras y nosotros, porque este Partido es su afiliación, sus alderdikides y sus alderdizales", ha manifestado.

"AMPLIO ABANICO"

Además, se ha felicitado por el buen pronóstico del tiempo para este domingo y se ha referido al "amplio abanico de actividades" que ofrece el PNV en su Alderdi Eguna, "al margen del acto político".

Ipiñazar ha destacado que habrá ludoteka, junping, barredora, futbolín, juegos de madera, talleres, paintball, camión con juegos virtuales, tren txu-txu o caída libre. "No va a faltar de nada: emoción, ilusión, reencuentros, buenos momentos, comida y bebida", ha señalado.

El Alderdi Eguna ocupará 400.000 metros cuadrados, en el que se servirán unas 20.000 comidas. Un total de 90 voluntarios trabajan desde hace semanas en la organización del evento.