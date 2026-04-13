PNV repetiría victoria en las elecciones autonómicas y subiría a 28 escaños, mientras que EH Bildu se mantendría en 27

La recogida de información de este estudio se realizó a través de entrevistas telefónicas realizadas a 3.030 personas - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV repetiría su victoria en las elecciones autonómicas e incrementaría su representación al pasar de 27 a 28 escaños, según la última entrega del Sociómetro del Gobierno Vasco, que otorga al resto de fuerzas parlamentarias salvo Sumar, que pierde su único escaño, el mismo número de representantes en la Cámara vasca, con EH Bildu (27 escaños) en segundo lugar, seguido de PSE-EE (12), PP (7) y Vox (1).

La recogida de información de este estudio se realizó entre el 23 y el 26 de marzo de 2026 a través de entrevistas telefónicas realizadas a 3.030 personas.

El Sociómetro estima que, en caso de celebrarse ahora las elecciones autonómicas, el PNV obtendría el 35,3% de los votos e incrementaría su representación en un escaño, al pasar de los actuales 27 a 28.

Por detrás se situarían EH Bildu, con el 32,2% de los votos válidos y los actuales 27 escaños; el PSE-EE, con el 14,3% de los votos y 12 escaños; el PP, con un respaldo electoral del 8,7% y 7 escaños; y Vox, con el 2,9% de los votos y un único representante.

(Habrá ampliación)