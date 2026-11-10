PNV respalda la petición de reconocimiento oficial de la Federación Vasca de Fútbol ante el CSD

El presidente del EBB,Aitor Esteban, y el presidente de Euskal Futbol Federakundea, Iker Goñi, en una reunión celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao - EAJ-PNV

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV respalda la petición de reconocimiento oficial de la Euskal Futbol Federakundea, la Federación vasca de Fútbol, realizada por escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD), acogiéndose al ordenamiento jurídico español que reconoce "la participación directa de federaciones deportivas autonómicas en competiciones internacionales", como ha conseguido la Federación Vasca de Pelota. Esto fue posible gracias a una enmienda introducida por los jeltzales a la Ley del Deporte.

Euskal Futbol Federakundea ha anunciado que ha remitido la petición escrita al Consejo Superior de Deportes solicitando "valerse del ordenamiento jurídico español", para participar directamente en campeonatos internacionales.

El PNV, por su parte, ha mostrado su respaldo a esta reclamación, "que aprovecha la modificación de la Ley del Deporte lograda por el Grupo Vasco" en 2022, según recuerda la formación jeltzale en un comunicado.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, y el responsable del área de deportes de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Busquet, han mantenido recientemente un encuentro en la sede de Sabin Etxea con una delegación de la Federación Vasca de Fútbol encabezada por su presidente, Iker Goñi.

En concreto, el PNV destaca que consiguió que la Ley del Deporte incluyera un nuevo punto en su artículo 48 para la participación directa de federaciones deportivas autonómicas. En este sentido, subraya que, "pese a la abstención de EH Bildu, esta modificación ya ha logrado sus frutos" con la participación de la Selección de Euskadi en el Mundial de Pelota disputado en Argentina y Uruguay.

La formación jeltzale también hace un llamamiento a su afiliación y a toda la sociedad vasca a acudir al encuentro que la Selección de Euskadi y Venezuela mantendrá en San Mamés este próximo sábado a las 20.00 horas.