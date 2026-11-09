El PNV seguirá trabajando por un acuerdo presupuestario pero sin "despistarse" ni "moverse de su dirección"

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PNV Josune Escota ha afirmado que el Gobierno Vasco (PNV-PSE) seguirá trabajando para tratar de alcanzar un acuerdo presupuestario con la oposición, con la que este lunes se han iniciado las conversaciones en este sentido, si bien ha advertido de que el Ejecutivo "no se va a despistar" ni a "mover de su dirección".

Escota, en declaraciones a los medios de comunicación tras la conclusión de las reuniones presupuestarias celebradas este lunes entre el Gobierno Vasco y EH Bildu, PP y Sumar, ha defendido las cuentas elaboradas por el Ejecutivo autonómico frente a las criticas de la oposición.

La parlamentaria se ha mostrado dispuesta a seguir negociando con "todos" los grupos que así lo deseen, si bien ha advertido de que el Gobierno Vasco "no se va mover de su dirección".

"NO VAMOS A FALLAR A LOS CIUDADANOS"

"Tenemos claro que la ciudadanía vasca nos hizo un encargo y eso es a donde nosotros nos dirigimos; no nos vamos a despistar y no vamos a fallar a la ciudadanía vasca", ha advertido.

La parlamentaria del PNV ha afirmado que analizarán la propuesta que les ha planteado EH Bildu --PP y Sumar no han entregado ninguna oferta de acuerdo concreta al Ejecutivo-- y que "seguirán trabajando" con esta formación y con las que tengan interés en buscar un acuerdo presupuestario.