PNV de Trapagaran (Bizkaia) muestra su preocupación por el ERE anunciado en Tubos Reunidos

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Trapagaran (Bizkaia) ha trasladado su preocupación por el ERE anunciado por Tubos Reunidos, una noticia que afecta a trabajadoras y trabajadores, a sus familias y al conjunto del municipio, donde se ubica una de las plantas de la compañía.

En un comunicado, la formación jeltzale ha indicado que Trapagaran es un pueblo con una "profunda tradición industrial, construido gracias al esfuerzo de su gente y también al arraigo de empresas que han formado parte de su desarrollo económico y social". Por eso, este anuncio "no es una cuestión abstracta: tiene un impacto directo en el presente y el futuro de muchas personas", ha advertido.

Tras subrayar la importancia del diálogo, la colaboración y la corresponsabilidad entre todas las partes implicadas, se ha mostrado convencido de que, trabajando conjuntamente, es posible explorar alternativas que permitan minimizar el impacto social y laboral de esta situación.

En este sentido, ha mostrado su apoyo y cercanía a los trabajadores, así como su disposición a acompañar los procesos que se abran, "siempre desde una actitud constructiva" y orientada a proteger el empleo y la actividad industrial.

Del mismo modo, confía en el papel de las instituciones vascas, que "ya han demostrado en otras ocasiones su compromiso con la industria, el empleo y el tejido productivo del país, y que seguirán trabajando para buscar soluciones en un contexto económico complejo".

Por último, ha manifestado que seguirá implicado, atento y colaborando para que cualquier decisión tenga en cuenta a las personas, al empleo y al futuro del municipio. "La defensa del empleo, de la industria y de Trapagaran seguirá siendo una prioridad", ha concluido.