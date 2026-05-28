El PNV valora la "confianza" de la sociedad, ya que sigue como primera fuerza en intención de voto en Euskadi

Joseba Díez Antxustegi - EUROPA PRESS

VITORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha valorado la "confianza"" de la sociedad vasca, ya que su formación "sigue siendo el primer partido político" en intención de voto en Euskadi, según refleja el sondeo de EITB Focus sobre intención de voto.

El portavoz 'jeltzale' ha explicado que el sondeo refleja que "la sociedad vasca tiene confianza" en su trabajo para abordar los principales retos en el país en un momento complicado", lo que les anima a "seguir trabajando a la hora de responder a estos principales retos".

Por otro lado, ha señalado que la gente en Euskadi valora "la estabilidad y el nivel de vida que tenemos en un momento de incertidumbre y de inestabilidad global", con el "auge de los populismos y de la corrupción". "Hemos conseguido que Euskadi sea un refugio de estabilidad, con políticas centradas y moderadas, y eso la gente lo valora", ha destacado.

Por último, ha hecho hincapié en la "rápida consolidación" de los nuevos referentes y liderazgos dentro del Partido Nacionalista Vasco, para poner como ejemplo la llegada del alcalde de Donostia, Jon Insausti, que, "de una forma muy rápida, se ha consolidado con una valoración notable".

"Eso demuestra que dentro de PNV hay una nueva generación dispuesta a asumir responsabilidades y, además, a hacerlo bien y a ser valorado por la ciudadanía", ha resaltado para "agradecer la confianza" de la sociedad vasca.