PNV volvería a ganar en Bizkaia y Álava los comicios forales, con un EH Bildu al alza, que revalida victoria en Gipuzkoa

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BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

PNV volvería a ganar en Bizkaia y Álava las elecciones forales si se celebraran ahora, con un EH Bildu al alza, que revalidaría su victoria en Gipuzkoa. El PSE-EE y el PP bajarían en porcentaje de voto, Vox aumentaría, y el espacio de izquierdas de Sumar y Podemos se reduciría considerablemente si concurrieran por separado, según el sociómetro del Gobierno Vasco.

La encuesta ha sido realizada por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco en base a una muestra de 800 personas en Álava, 1.485 en Bizkaia y 1.200 en Gipuzkoa, lo que supone un total de 3.485 personas entrevistas entre el 20 y el 26 de mayo.

Los jeltzales mantendrían su hegemonía en las elecciones forales en Bizkaia, con una estimación de voto del 39,4%, un punto más que en los comicios del 28 de mayo de 2023, cuando logró el 38,285% y 23 representantes en las Juntas Generales.

Sigue como segunda fuerza EH Bildu, con el 29% de sufragios, aumentando en cuatro puntos su resultado en los pasados comicios, en los que obtuvo 24,88% y 15 procuradores.

El PSE-EE, que se mantiene en tercera posición, se queda con el 14,9% de apoyos, bajando casi un punto respecto a las forales de hace tres años, cuando consiguió 8 junteros. También desciende en porcentaje de voto el PP, para el que se estima un 6,8%, frente al 8,21% en 2023, que le otorgaron tres escaños.

Vox, que no consiguió en los anteriores comicios representación y logró un 1,99% de los sufragios, aumentaría al 3,1%. Sumar, que no concurrió a los comicios entonces, obtendría ahora un 1,9% del voto y Podemos 1,7%.

Hace tres años, Elkarrekin Podemos, la alianza formada entonces por la formación morada, Ezker Anitza-IU y Equo, logró 7,25% y dos procuradores. La abstención en territorio vizcaíno sería del 40,7%, superior a la de los anteriores comicios, que se situó en un 39,92%.

ÁLAVA

En Álava, el PNV se mantiene como primera fuerza, al igual que en las últimas elecciones forales, con una estimación de voto del 28,5%, superior al 25,9% de votos válidos obtenidos en 2023 (15 junteros), lo que supone una subida de 2,6 puntos.

EH Bildu sería la segunda fuerza, a escasas tres décimas del partido jeltzale, con el que prácticamente empata, al obtener un 28,2% de respaldo, de manera que aumenta en 3,1 puntos sus apoyos respecto a las elecciones de mayo de 2023, en las que obtuvo un 25,05%, lo que le otorgó 14 apoderados.

Por su parte, los socialistas vascos se quedaría en tercer lugar, aunque perdería apoyos, al pasar de 18,52% en los pasados comicios al 15,8%, un descenso de 2,72 puntos. El PSE-EE consiguió nueve junteros.

El PP, que también obtuvo nueve representantes, también perdería respaldos, ya que lograría un 15%, ocho décimas menos de las que lograría el PSE-EE. En 2023 obtuvo 16,98%, por lo que bajaría 1,98 puntos.

Por su parte, Elkarrekin Podemos, que en los pasados comicios forales logró tres representantes con una candidatura en la que también se integraba Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak, obtendría el 1,7% de los votos, mientras que en 2023 la coalición en la que se presentó consiguió el 6,97% de los sufragios, lo que supondría un descenso de 5,27 puntos.

Vox, que en las anteriores elecciones entró en las Juntas Generales con un apoderado, subiría de 3,03% a una estimacion de voto del 5,9%, lo que sería un aumento del 2,87%. Por último, a Sumar, que no participó en los comicios de 2023, se le otorga una estimacion de voto del 2,2%. La abstención en Álava se situaría en un 40,8% frente al 39,91% de 2023.

GIPUZKOA

En Gipuzkoa, EH Bildu, que logró 22 escaños en 2023, revalidaría su primera posición, de celebrarse ahora unos comicios forales, incrementando, además, la estimación de voto en 4 puntos porcentuales, pasando del 36,64% de los votos al 39,6%, mientras que el PNV, que obtuvo 17 junteros, se mantiene como segunda fuerza en el territorio, con un ligero ascenso, pasando del 32,05% al 33,5%.

El PSE-EE, que se hizo con 7 escaños, se mantiene como tercera fuerza en Gipuzkoa, con un ligero descenso de los apoyos, pasando del 15,68% en los comicios forales de 2023 a un 13,1% de estimación de voto en las próximas elecciones.

El PP, que ahora tiene 3 junteros, obtendría el 6,1% de estimación de voto, por debajo del 6,25% de los votos válidos logrados en las anteriores elecciones forales. Por su parte, Vox, que no se presentó a los anteriores comicios forales en Gipuzkoa, se haría con el 1,5%.

Elkarrekin Podemos lograría el 2% de los votos y Sumar se haría con el 1,3%. En las pasadas elecciones forales de 2023, la coalición integrada por Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza IU, Equo y Alianza Verde consiguió el 6,47% de los votos válidos en los anteriores comicios y obtuvo 2 junteros.

El sondeo calcula que, de celebrarse ahora unas elecciones forales en Euskadi, la abstención en Gipuzkoa sería del 40,5%, mientras que en los comicios de 2023 fue del 40,06%.