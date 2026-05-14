Podemos alcanza un acuerdo con PNV y PSE-EE para implantar el impuesto sobre estancias turísticas en Euskadi

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi ha alcanzado un acuerdo con PNV y PSE-EE sobre el proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramita en las tres Juntas Generales vascas, según ha informado la formación morada.

Responsables de Podemos Euskadi comparecerán este viernes, a las diez y media de la mañana en su sede de San Sebastián, para dar cuenta de este acuerdo, donde estarán presentes el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián, Víctor Lasa.