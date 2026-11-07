Podemos Euskadi aboga por una candidatura "en la que la gente pueda reconocerse" y votar "sin taparse la nariz"

Podemos Euskadi presenta sus candidaturas para las elecciones generales - PODEMOS EUSKADI

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi se ha reivindicado, este sábado, como una candidatura de izquierda "en la que la gente pueda reconocerse" y poder votar "sin tener que taparse la nariz" en las próximas elecciones generales y ha pedido dejar "claro" al PSOE que "los votos de la gente trabajadora no son un cheque en blanco".

La formación ha celebrado este sábado en Bilbao un acto con sus candidaturas para el Congreso y Senado de cara al 29N, con las que propone "el derecho a la paz, la casa y el trabajo".

En su sede en la capital vizcaína, Podemos Euskadi ha congregado a las cabezas de lista al Congreso, Maite Gartzia (Gipuzkoa), Garbiñe Ruiz (Álava) y Jose Manuel de Pablos (Bizkaia); así como a las del Senado, Yolanda Martín (Gipuzkoa), Juan Miller (Álava) y Miguel Fernández Marcos (Bizkaia).

El acto ha sido presidido por el coordinador general de la formación morada en Euskadi, Richar Vaquero, que en su discurso ha asegurado que en las elecciones buscan "que la gente vuelva a sentir que hay una papeleta en la que puede reconocerse y que pueda volver a votar sin tener que taparse la nariz".

Tras asegurar que tiene "la conciencia tranquila sobre el esfuerzo realizado" para llegar a una candidatura conjunta de la izquierda, Vaquero ha afirmado que Podemos Euskadi "tiene una responsabilidad por delante, la de conseguir que la gente que quiere políticas de izquierda tenga una opción que la represente".

"Porque la vivienda no puede esperar a que resolvamos nuestras diferencias, quien no llega a fin de mes no puede esperar, quien necesita cuidados tampoco", ha apuntado.

En ese sentido, ha destacado que Podemos Euskadi propone "paz, casa y trabajo, poder vivir sin miedo, tener un hogar y que el sueldo alcance para llegar a fin de mes, ¿de verdad estamos pidiendo tanto?". Para ello, afirma que quien gobierna "tiene la obligación de garantizar" el derecho a la vivienda "aunque tenga que enfrentarse a quienes hacen negocio con nuestra necesidad de tener un techo". Además, pide que "nuestros impuestos cuiden vidas, no que ayuden a matar".

Por otra parte, ha apelado a la ciudadanía a participar en la huelga general del 11 de noviembre en la que "tenemos que parar para poder vivir", y ha recordado que los derechos "que hoy disfrutamos han necesitado organización y lucha".

"¿VOTO ÚTIL PARA QUIÉN?"

El coordinador general de Podemos Euskadi ha afirmado que el 29N Habrá "una forma de hacernos escuchar, nuestro voto" y ha apelado a que el voto útil "tiene que demostrar para qué sirve".

"En esta legislatura que llega a su fin, el PSOE con 121 diputados y Sumar, ahora llamado 'Frente Amplio', con 27, no hicieron nada en materia de vivienda, perpetraron el mayor rearme de la historia y entregaron el CGPJ al PP. Mientras tanto, Podemos, con cuatro escaños, les arrancó la regularización masiva que ha dado derechos a más de un millón de vecinos y vecinas, y frenó el recorte en las pensiones de los parados mayores de 52. Cuando te hablen de voto útil, les preguntas, de mi parte, ¿útil para qué?", ha expresado.

Así, Vaquero considera que al PSOE hay que "dejarle las cosas claras", que "piden el voto para frenar a la derecha, pero tienen que saber que los votos de la gente trabajadora no son un cheque en blanco". "Iban a gobernar para todos y todas, y han acabado gobernado para los de siempre, Cuidado con el voto útil", ha advertido.

CANDIDATURAS AL CONGRESO

Las cabezas de lista de Podemos Euskadi al Congreso de los Diputados han intervenido en el acto. Maite Gartzia, candidata por Gipuzkoa, ha incidido en la necesidad de "reducir de forma drástica la inversión en Defensa para poner el dinero público al servicio de la vida".

"La seguridad no es solamente una cuestión militar, la seguridad también es tener una sanidad pública que responda cuando enfermamos, es saber que nuestros hijos e hijas tendrán una educación de calidad, es poder acceder a una vivienda, es tener un empleo digno, es que nadie tenga que vivir con miedo a quedarse atrás", ha enumerado.

Así, ha pedido construir "una política de paz" y, frente a la inversión en armas, ha apelado a "invertir en cuidados y dependencia, en residencias dignas, en atención domiciliaria, en servicios públicos suficientes y condiciones laborales justas". "Nos dicen que no hay dinero para todo, pero parece que siempre hay dinero para las armas. Nosotras queremos cambiar las prioridades: menos dinero para la guerra y más dinero para la vida", ha insistido.

Por su parte, José Manuel de Pablos (Bizkaia), ha denunciado la "mayor estafa que es está produciendo hoy contra los jóvenes y no tan jóvenes generaciones", la de la vivienda. "La especulación que hoy ahoga a millones de personas no es un fenómeno meteorológico inevitable, es una decisión política, el resultado de décadas de bipartidismo trabajando para convertir un derecho fundamental en el activo financiero más lucrativo y protegido del país", ha dicho, para añadir que "tanto el PSOE como el PP han sido los arquitectos de esta estafa".

También ha incluido como "agente de la estafa" al PNV, ya que "cuando ha tocado meterle la mano al bolsillo de los especuladores, ha vuelto a dar la espalda a la mayoría social del pueblo que gobierna".

"El bipartidismo y sus socios nacionalistas ya han elegido bando, el de los grandes rentistas, y ahora nos toca elegir el nuestro. Hay una formación política, solo una, que se va a dejar la piel para que estas medidas se lleven a cabo: Podemos. Y elegimos la vida, elegimos futuro, elegimos el derecho a un hogar que nadie nos pueda arrebatar por la avaricia de unos pocos", ha dicho.

Finalmente, la cabeza de lista para el Congreso por Álava, Garbiñe Ruiz, ha asegurado que "trabajar no puede seguir siendo sinónimo de precariedad, de no llegar a final de mes o de vivir permanentemente haciendo cuentas", ante lo que ha defendido un "salario mínimo de 1.800 euros".

Además, ha asegurado que "hay otra cuestión que es importante, el tiempo", y ha explicado que "no se trata solamente de cuánto dinero ganamos, también se trata de cuánto tiempo nos queda para disfrutar de la vida", por lo que ha planteado la reducción de la jornada laboral con un igual salario. "El tiempo libre no puede ser un lujo de unos pocos, y descansar tampoco puede ser un privilegio", ha añadido.

Ruiz considera que reducir la jornada laboral es "también igualdad, corresponsabilidad" y una medida con la que "cuidar no siga siendo una responsabilidad que recaiga principalmente sobre las mujeres". "Progresar no puede consistir solamente en producir más, trabajar más horas o generar más riqueza, también tiene que consistir en vivir mejor: salarios dignos, jornadas más cortas y tiempo para vivir", ha pedido.