Podemos Euskadi cree "más necesario que nunca" defender los derechos sociales y el acceso a la vivienda

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi ha afirmado que el adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace más necesario que nunca presentar una alternativa política que sea capaz de luchar para fortalecer todos los derechos, la educación, la sanidad y los servicios públicos", así como para "defender el derecho a la vivienda como un derecho básico que todas las personas deben tener garantizado, independientemente de su renta y lugar de residencia".

En un comunicado, Podemos Euskadi ha asegurado que ha quedado demostrado que el Gobierno de Sánchez "no es capaz de dar soluciones a los problemas básicos que atenazan a la ciudadanía, en especial el tema de la vivienda". "Se dijo que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y es precisamente la vivienda la que ha acabado con la legislatura", ha señalado.

Por ello, ha considerado "indignante" que ahora el Ejecutivo español "pretenda capitalizar el asunto de la vivienda porque llevamos muchos años y muchos gobiernos que han permitido que la situación llegue hasta aquí". En ese sentido, ha denunciado que "tampoco los gobiernos autonómicos han hecho los deberes, porque son estos los que tienen las competencias en vivienda".

Podemos Euskadi ha dicho que afronta las elecciones del 29 de noviembre "con optimismo, con la esperanza de trabajar de la mano de los colectivos sociales para avanzar en derechos". "Queremos paz, queremos techo y queremos un trabajo y unos servicios que nos permitan tener una vida digna", ha remarcado.

En este sentido, Podemos Euskadi ha valorado "muy especialmente" la movilización que está habiendo en las calles en defensa del derecho a la vivienda. "Su clamor es lo que hay que escuchar principalmente", ha afirmado.

En esa línea, ha asegurado que Podemos Euskadi "va a escuchar a quienes, por encima de todo, demandan paz, servicios públicos, una casa para vivir o salarios dignos" y, en este sentido, ha afirmado que "será determinante para hacer posibles los cambios que demanda la mayoría social".