Podemos pide a Urkullu un pacto fiscal y de rentas para que las grandes empresas sean "corresponsables" en la crisis

Reclama al Gobierno Vasco que use su remanente de 1.900 millones para adoptar medidas sociales urgentes y evitar el "empobrecimiento"

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha pedido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, un pacto fiscal y de rentas para que las grandes empresas se hagan "corresponsables" en la salida de la crisis económica actual y se "proteja a los trabajadores, familias, autónomos y pymes". Además, ha reclamado al Gobierno Vasco que utilice su remanente de 1.900 millones de euros para adoptar medidas sociales urgentes y evitar el "empobrecimiento" de la ciudadanía de Euskadi.

Garrido ha ofrecido una rueda de prensa este lunes en Bilbao para anunciar su propuesta de medidas que hagan frente a la crisis, después de la reunión de la Ejecutiva de la formación morada en Euskadi y un día antes de reunirse con el Lehendakari, dentro de la ronda de contactos que Iñigo Urkullu mantiene con todos los partidos con representación parlamentaria.

La líder de Podemos Ahal Dugu ha presentado sus "medidas urgentes para que la ciudadanía vasca no pague esta crisis". Su objetivo es que "los grupos más vulnerables no paguen los platos rotos" y las consecuencias de esta crisis "no vuelva a recaer sobre sus espaldas". Por ello, ha emplazado al Ejecutivo vasco "a bajar el nivel de incertidumbre y de angustia que viven muchas familias vascas".

A su juicio, este debe ser el objetivo prioritario del Lehendakari y de su Gobierno, el de "proteger a la ciudadanía vasca". "Los vascos tienen que tener certezas y seguridad de que van a poder pagar a final de mes el alquiler, la hipoteca, que pueden seguir llenando la nevera, que pueden seguir comprando ropa sus hijos, o llevarlos al fútbol o al cine".

Pilar Garrido ha puntualizado que se trata de que "puedan seguir con sus vidas sin tener que volver a apretarse el cinturón, básicamente porque no pueden hacerlo". "Ya no les quedan más agujeros", ha añadido.

Además, ha indicado que el problema principal de la inflación, que está alrededor del 10%, "es que la gente se va a empobrecer". "Si no aumentan los ingresos de las familias, los salarios y las pensiones, se va a producir de manera directa un importante empobrecimiento de la población vasca. Más estrecheces después de dos años de pandemia son difíciles de soportar", ha advertido.

LA ACTUACIÓN DEL ESTADO

En este contexto, ha pedido a Iñigo Urkullu que explique cómo abordará esta situación y si se va a limitar a "esperar, sin más, a que amaine el temporal". "El Estado ya ha actuado. Unidas Podemos hace algunas semanas pusimos en la mesa la necesidad de ese escudo social y verde, y vimos cómo la semana pasada el Gobierno de coalición (PSOE y UP) planteó y medidas que componían el plan de choque", ha recordado.

De esta forma, ha dicho que el Ejecutivo central ofrece "respuestas urgentes, sociales a esta crisis". "Hemos limitado la subida de los alquileres, ampliado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), hemos puesto encima de la mesa 16.000 millones para ayudar a los sectores más afectados y a las familias, hemos ampliado el bono social de la energía y hemos puesto en marcha otra vez los ERTEs para que no se despida a ningún trabajador o trabajadora", ha manifestado.

También ha destacado que se ha planteado limitar el precio de gas a 30 euros el megavatio por hora, y espera que, de esta manera, "por fin pueda bajar la factura de la luz".

"¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO AUTOGOBIERNO?"

La líder de Podemos Euskadi cree ahora el Gobierno Vasco debe aclarar cómo va a afrontar esta crisis, porque debe ser abordada por el Estado, pero el Ejecutivo autonómico debe "cooperar". "La pregunta es: ¿dónde está nuestro autogobierno cuando más se necesita?", ha cuestionado.

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo de Euskadi dispone de un remanente de 1.900 millones de euros, "mientras las familias no llegan a final de mes y mientras la industria vasca se va debilitando".

"Eso no es entendible. Esta crisis no la pueden volver a pagar las familias, los pensionistas ni los autónomos y pymes. Es incomprensible que el Gobierno Vasco anuncie que tiene esa ese remanente y no lo utilice para proteger a las familias vascas y a tejido industrial", ha reiterado.

En su opinión, a la Administración vasca "no le toca ahorrar, sino dar seguridad a las familias, sobre todo cuando vienen mal dadas". Según ha asegurado, un Ejecutivo de izquierdas, en esta situación, "no ahorraría esos 1.900 millones de euros, sino que los pondría al servicio de las mayorías sociales".

Garrido ha reclamado que se pongan en marcha "lo antes posible medidas urgentes" con este remanente. En esta línea, ha pedido que se impulse "una prestación universal de crianza" para todas las familias vascas de 100 euros mensuales por hijo menor de 18 años. "Es el momento de avanzar en la protección de nuestros niños y nuestras niñas", ha subrayado.

A los que "lo están pasando peor", cree que se les debe ampliar la cobertura de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). "Hay que aumentar la cuantía base y también los complementos, por lo menos durante nueve meses, como el de infancia y la vivienda", ha remarcado.

MEDIDAS ESTRUCTURALES

Asimismo, ha exigido medidas, que no solo sean paliativas, sino también otras "a medio plazo, de carácter más estructural". Por ello, considera que "hay que garantizar que el pacto de rentas se sostiene sobre la limitación de los beneficios empresariales, sobre todo de las grandes empresas, y no sobre las espaldas de los y las trabajadoras vascas". "Es necesario proteger el poder adquisitivo de los trabajadores vascos, y los salarios deben adecuarse a la situación en la que nos encontramos", ha precisado.

Pilar Garrido ha dicho que también hace falta, "de una maldita vez", una reforma fiscal "redistributiva" para que "los que más tienen, sobre todo las grandes empresas o el oligopolio energético, paguen lo les corresponde". "Los empresarios de las grandes corporaciones tienen que ser corresponsables en la salida de esta crisis", ha subrayado.

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu ha afirmado que, por tanto, el Gobierno Vasco y la economía de Euskadi "deben estar al servicio de la ciudadanía de la gente, y no la gente al servicio de la economía".

REUNIÓN CON EL LEHENDAKARI

Garrido ha señalado que, de la reunión con el Lehendakari, prevista para este martes, esperan que "escuche y actúe en consecuencia". "Vuelvo a decir que no es entendible por la ciudadanía vasca que el Gobierno vasco tenga un remanente de 1.900 millones, mientras la mayoría social no pueda llegar a final de mes y viva una situación de angustia e incertidumbre".

"Le vamos a pedir que tome medidas sociales urgentes para que se pueda vivir esta situación dramática con una cierta tranquilidad", ha aseverado.

La líder de la formación morada confía en que, tras la ronda de Iñigo Urkullu, se llegue a un acuerdo para poder paliar la actual situación, y ha puesto como ejemplo el pacto sobre el modelo educativo en Euskadi.

"Podemos seguir en ese camino, más en una situación de crisis tan importante y avanzar en pactos de país", ha insistido, para remarcar la necesidad de "un pacto fiscal y de rentas".

Por ello, espera que partidos y sindicatos se puedan "sentar" para analizar la forma de actuar para que los trabajadores "no salgan perdiendo de esta crisis y que no vuelva a recaer sobre sus espaldas". "El Lehendakari debe pedir al empresariado, a las empresas, a las grandes corporaciones, que se aprieten ahora ellos un poquito ellos el cinturón y que sean corresponsables en la salida de la crisis", ha concluido.