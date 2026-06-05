El 'Poema de números primos #40' de Esther Ferrer será la próxima Obra destacada en el museo San Telmo de San Sebastián - IKER AZURMENDI/STM

SAN SEBASTIÁN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Poema de números primos #40', realizada por Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) con hilos y rotulador sobre lienzo será la próxima Obra destacada del Museo San Telmo de San Sebastián, un díptico que se podrá visitar desde este viernes al 1 de noviembre en la sala de arte histórico del museo donostiarra.

Creada en 2025, cada una de las dos partes que componen la pieza tiene unas dimensiones de 1,43 x 1,13 x 7 centímetros. Es una de las últimas adquisiciones realizadas por el Museo San Telmo y forma parte de una de las series más significativas que Ferrer comenzó a crear a finales de los años 70 en torno a los números primos.

El historiador del arte Michel Mejuto explica que la obra 'Poema de números primos #40' pertenece a "una de las series más representativas" de la artista donostiarra, iniciada a finales de los años 70 y desarrollada desde entonces en múltiples formatos y soportes.

Según apunta, el interés de Ferrer por los números primos surge tras "un sueño en el que aparecían como un mar infinito de cifras". Desde entonces, la artista ha utilizado esta secuencia matemática "como metáfora de lo eterno y lo inabarcable".

"Los números se distribuyen a menudo en espirales u otras disposiciones geométricas, completadas con hilos o líneas de color que marcan la ausencia de los números compuestos, generando ritmo y variación", detalla.

Desde mediados de los años 60, Esther Ferrer trabaja en prácticas artísticas experimentales tanto individualmente como de manera colectiva (Grupo ZAJ). En 1963 creó junto con José Antonio Sistiaga el primer Taller de Libre Expresión, y ya a principios de los años 70 estableció su residencia y escenario de creación en París.

Su producción artística es amplia (dibujos, fotografías, instalaciones), pero sobre todo es reconocida por ser un referente del arte performativo, expresión artística en la que el cuerpo humano es el protagonista.

Ferrer ha recibido numerosos premios, entre ellos Trace-John Boehme Performance Art - Lifetime Achievement Award, Premio Nacional de Artes Plásticas de España, Premio Gure Artea del Gobierno Vasco, premio MAV (Mujeres en las artes visuales), Premio Marie Claire pour l'Art Contemporaine y el premio Velázquez.