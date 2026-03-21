Policía de Getxo (Bizkaia) trabaja para identificar a una persona sospechosa de quemar 12 contenedores

BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo investiga la quema de un total de 12 contenedores registrada durante la pasada noche en distintos puntos del municipio vizcaíno, mientras la Policía Local trabaja ya en la identificación de una persona sospechosa relacionada con estos sucesos.

Según ha informado el consistorio, los incidentes han tenido lugar en las calles Andrés Larrazabal, El Club, El Pinar, calle Amaia y Zugazarte, siguiendo un recorrido que, según las primeras pesquisas, se habría iniciado en El Pinar y finalizado en la calle Amaia.

Getxo dispone de contenedores equipados con sistemas de alarma, lo que ha permitido reconstruir la secuencia de los incendios y establecer una posible trayectoria de los hechos. Gracias a esta tecnología, la Policía Local trabaja ya en la identificación de una persona sospechosa relacionada con los sucesos.

Los incendios fueron sofocados con rapidez por dotaciones de bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, en coordinación con la Policía Local de Getxo, que logró controlar la situación y evitar daños personales. No obstante, los hechos han provocado cuantiosos daños materiales que están siendo evaluados por los servicios municipales.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore aportando cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer lo ocurrido.

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha condenado enérgicamente los hechos, que ha calificado de "actos vandálicos graves que generan inseguridad y suponen un perjuicio económico importante para el conjunto de la ciudadanía". "Desde el Ayuntamiento vamos a poner todos los medios necesarios para identificar a la persona responsable y evitar que situaciones como esta se repitan", ha aseverado.

Asimismo, ha reconocido el trabajo "coordinado y eficaz" de los bomberos y de la Policía Local, cuya intervención ha sido "clave" para evitar consecuencias mayores.