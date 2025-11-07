La Policía Local de Getxo investiga a un joven de 26 años como presunto autor de la quema de contenedores en Algorta

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Getxo está investigando a un joven de 26 años de edad como presunto autor de la quema de cinco contenedores el pasado 17 de octubre en la calle Kasune de Algorta, incidente que además causó daños en dos escaparates, seis vehículos y un tramo de la calzada.

Según ha informado el consistorio de Getxo, la Policía Local recibió el aviso de incendio el pasado día 17, a las 05.15 horas, por lo que varias patrullas policiales acudieron al lugar, junto a diversas dotaciones de bomberos.

Desde el primer momento se inició la instrucción de las pertinentes diligencias con el objetivo de aclarar lo sucedido, y a raíz de ello, pudo ser identificado el presunto autor material del incendio, un joven de 26 años de edad, vecino de la zona.

El consistorio ha detallado que la cuantía económica de los daños es muy elevada, ya que solo el valor de los contenedores calcinados y la reparación del tramo de la calzada superan los 9.000 euros. El investigado ha sido acusado de un delito de daños, un delito castigado con penas que pueden oscilar de 1 a 3 años de prisión.