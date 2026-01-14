Policía Local de Irun y Ertzaintza activan un operativo ante la concentración de este jueves en el peaje de Biriatu

SAN SEBASTIÁN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Irun (Gipuzkoa), con motivo de la concentración de protesta convocada este jueves por las organizaciones agrarias entre las 12.00 y las 14.00 horas en el peaje de Biriatu, ha puesto en marcha un operativo en coordinación la Ertzaintza para intentar minimizar las afecciones del tráfico en la ciudad, en especial en la zona de Behobia.

En un comunicado, el Ayuntamiento guipuzcoano ha apuntado que se prevén afecciones en dicho barrio, así como en las carreteras AP-8, N-121-A y GI-636 durante ese periodo de tiempo. Por la seguridad de la ciudadanía, se realizarán cortes de tráfico puntuales de manera controlada.

Se recomienda a los vehículos que circulen en sentido Francia que no utilicen la AP-8 entre Ventas y Biriatu, realizando su paso de la frontera por el puente de Santiago.

Todos aquellos camiones y vehículos que tengan como destino Francia procedentes de Navarra o Zaisa deberán adelantar su salida a antes de las 11.00 horas o retrasarla a las 14.15 horas, momento en el cual se prevé que se concluya la concentración y el tráfico vuelva a su normalidad.