Policía Local de Vitoria-Gasteiz incauta más de 300 gramos de hachís y medio kilo de cocaína a un varón de 60 años

El detenido fue puesto a disposición judicial en la mañana de este pasado domingo - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha incautado más de 300 gramos de hachís y medio kilo de cocaína a un varón de 60 años, que ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La detención se produjo tras siete meses de seguimiento e indagaciones sobre esta persona en los que los agentes, en colaboración pudieron constatar numerosas transacciones de sustancias estupefacientes a multitud de compradores.

Este varón realizaba las entregas a cualquier hora del día, utilizando para ello varias bicicletas y varios turismos indistintamente, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los investigadores pudieron comprobar, además, que vivía en tres habitaciones de tres domicilios diferentes de los que disponía a conveniencia; dos de ellos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y, en las últimas fechas, un tercero en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón.

El mismo viernes y amparados bajo mandato judicial para realizar el registro fuera del término municipal, los agentes de Investigación accedieron y registraron los tres domicilios con el apoyo de efectivos de seguridad ciudadana de Policía Local y de la Comisaría de la Ertzaintza de Bergara, además de contar con la Unidad Canina de la Policía Autonómica.

En estos registros hallaron numerosos efectos e instrumentos relacionados con el delito contra la salud pública que se investigaba.

Posteriormente, se realizó la inspección de dos de los vehículos utilizados por el detenido, en los que se encontraron sustancias ilegales: más de 300 gramos de hachís y de 500 gramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se elevaría a más de 33.000 euros. Este hallazgo supone una de las incautaciones de cocaína más importantes realizadas en la ciudad hasta la fecha.

Por otra parte, se ocuparon 1.850 euros en metálico, nueve teléfonos móviles, dos tarjetas SIM de prepago precintadas, además de diverso material para el envasado de la sustancia en los registros. El detenido fue puesto a disposición judicial este pasado domingo por la mañana, y se decretó su ingreso provisional en prisión horas más tarde.