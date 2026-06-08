La Policía Local de Vitoria-Gasteiz inicia una nueva campaña de control de patinetes eléctricos

Archivo - Campaña de control de patinetes eléctricos - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz desarrolla una nueva campaña específica para el control de vehículos de movilidad personal (VMP), que se lleva a cabo desde este lunes y durante dos semanas, hasta el 21 de junio, enmarcada en las últimas modificaciones legislativas que afectan a este tipo de vehículos y que tendrá continuidad con nuevas campañas a lo largo del verano.

En un comunicado, el Consistorio gasteiztarra ha señalado que la vigilancia abarcará toda la ciudad, con especial atención a las zonas con mayor tránsito de personas y a aquellos espacios en los que habitualmente circulan patinetes eléctricos. Las patrullas realizarán controles específicos para comprobar el cumplimiento de la normativa y recordar a las personas usuarias las nuevas obligaciones aplicables a los VMP.

En este sentido, destaca la puesta en marcha este año del Registro Nacional de vehículos de movilidad personal. Para su correcta identificación, los VMP deberán disponer de un certificado de circulación y una tarjeta identificativa, que podrán obtenerse en centros de expedición de placas de matrícula autorizados, de forma que cada vehículo quede asociado a una persona concreta. Además, desde el 30 de enero estos vehículos deben contar con un seguro de responsabilidad civil ante posibles accidentes.

La Policía Local recordará también otros aspectos ya supervisados en campañas anteriores: la prohibición de circular por aceras, espacios peatonales y vías ciclistas compartidas con uso peatonal en cualquier franja horaria; la edad mínima de 15 años para usar estos vehículos; la obligatoriedad del casco; y la necesidad de disponer de luces y timbre homologados.

Al tratarse de un vehículo, las personas conductoras de VMP están sometidas, con carácter general, a la legislación vial en lo relativo al uso del teléfono móvil, el respeto a las señales y normas de circulación, y el consumo de alcohol y drogas, con las mismas sanciones previstas para el resto de vehículos. En caso de que la persona infractora sea menor de edad, serán sus padres, madres o tutores legales quienes respondan por las infracciones.

SANCIONES

Los datos de la Memoria 2025 de la Policía Local reflejan la importancia de este tipo de campañas. El pasado año se formularon 1.376 denuncias de tráfico relacionadas con VMP, de las cuales 761 correspondieron a circulación por zonas peatonales, 167 a la no utilización de cascos de protección y uso de dispositivos prohibidos, 153 al transporte de acompañantes y 99 a alcoholemias y psicotrópicos.

Además, en 2025, los VMP estuvieron implicados en 250 siniestros de tráfico, la misma cifra que el año anterior. De ellos, 224 se correspondieron con colisiones y 26 con atropellos.

"Ponemos de nuevo el foco en los patinetes eléctricos, porque queremos reducir los accidentes asociados al uso de estos vehículos, mejorar la convivencia entre los VMP y el resto de usos de la vía pública, y recordar las nuevas obligaciones de quienes se desplazan en este tipo de vehículos", ha señalado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa.