Policía Municipal de Barakaldo regula el tráfico en la calle La Bondad tras un desprendimiento de piedras de la ladera

Un coche patrulla de la Policía Municipal de Barakaldo junto a la ladera donde se han desprendido piedras y tierra sobre la calzada - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Barakaldo está regulando el tráfico en la calle La Bondad tras un desprendimiento de piedras y tierra ocurrido esta mañana en ladera cercana a la rotonda de acceso a Sestao.

Según ha informado el Ayuntamiento, el desprendimiento no ha provocado daños materiales ni personales y operarios del servicio de limpieza están trabajando para retirar las piedras y tierras que han caído sobre la calzada, mientras agentes de la Policía Municipal regulan el tráfico en la zona.