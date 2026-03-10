Policía Municipal de Bilbao localiza a un hombre con "numerosos" antecedentes con orden de expulsión en vigor

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao han localizado, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, a un varón de 44 años con numerosos antecedentes por delitos violentos y contra la libertad sexual y sobre el que pesaba orden de expulsión del Estado.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado, los agentes procedieron a su identificación el pasado domingo tras su detección en las inmediaciones de la Plaza Indautxu.

Los agentes de la Inspección de Criminalística de la Policía Municipal, quienes lo reconocieron durante el servicio, procedieron a comprobar su identidad y, tras corroborar que tenía vigente una orden de expulsión, procedieron a su aseguramiento y traslado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía situadas en la Calle Gordóniz.

El varón quedó bajo custodia de la Brigada Provincial de Extranjería, que se encargará de tramitar las actuaciones necesarias para la ejecución de la orden de expulsión vigente.