La Policía Municipal de Bilbao pone en marcha una campaña para el control y la vigilancia del transporte escolar

Archivo - Control de la Policía Municipal - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao pone en marcha este lunes y hasta el próximo viernes una campaña para el control y la vigilancia del transporte escolar, dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi, con el que se pretende comprobar las condiciones en las que los estudiantes son trasladados a sus respectivos centros educativos.

Por ello, los agentes de la Guardia Urbana vigilarán y controlarán los vehículos de transporte escolar que circulan por las vías de la capital vizcaína.

En concreto, esta iniciativa busca comprobar las condiciones en las que los estudiantes son trasladados a sus respectivos centros educativos, la adecuación de las rutas y paradas establecidas y autorizadas por el Ayuntamiento de Bilbao, y el control exhaustivo de los vehículos destinados a este tipo de transporte.

La Policía Municipal realizará dos tipos de inspecciones. La primera consistirá en un primer control de carácter administrativo sobre los permisos y documentos que deben poseer, tanto los vehículos como los conductores (permiso de conducción, seguro o prueba de alcoholemia, entre otros).

En la segunda, prestará especial atención a las características de los autobuses que dan el servicio, para garantizar la máxima seguridad de los escolares. En caso de que se observe alguna infracción, se realizará la denuncia correspondiente.

Del mismo modo, verificará que los autobuses escolares cuyas rutas pertenezcan a Bilbao cumplan las rutas y paradas establecidas y autorizadas por el Consistorio.

Todos los datos obtenidos por la División de Seguridad de la Policía Municipal de Bilbao serán incorporados a unas tablas para su gestión estadística, ajustándose a una serie de indicadores previamente establecidos para tal fin. Además, se realizarán controles preventivos para la vigilancia y control de la ingesta de alcohol y drogas durante la conducción del transporte escolar.