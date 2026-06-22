Policía Municipal de Bilbao pone en marcha hasta el viernes una campaña de control de licencias de taxis y VTC

Imagen de dos polícías municipales. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha puesto en marcha hasta el viernes 26 de junio una campaña específica de vigilancia y control de licencias de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC), que se llevará a cabo en todos los distritos de la Villa, aunque prestará especial atención a las zonas de ocio nocturno y a los periodos de mayor actividad durante el fin de semana.

A diferencia de otras campañas de tráfico, como las relacionadas con el uso del cinturón de seguridad, los controles de alcoholemia o la comprobación de documentación, las inspecciones sobre taxis y vehículos VTC requieren dispositivos dinámicos, ya que estos servicios circulan de forma continuada por la ciudad y no permiten establecer controles estáticos convencionales, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

Esta actuación se suma a la vigilancia específica que la Policía Municipal mantiene desde el pasado mes de febrero sobre este tipo de vehículos durante las noches de los fines de semana, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar la correcta prestación del servicio.