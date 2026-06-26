Policía Municipal de Bilbao realiza este fin de semana una campaña sobre la correcta circulacion de motos y ciclomotores

Agente de la Policía Municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao lleva a cabo este sábado y domingo una campaña de seguridad vial sobre la correcta circulación de motocicletas y ciclomotores, en la que la vigilancia hará hincapié en el cumplimiento de la normativa en cuanto a circular a la velocidad adecuada, llevar casco o portar la documentación pertinente, entre otras cuestiones.

Esta nueva iniciativa de vigilancia y control estará destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de circulación de motocicletas y ciclomotores en vías urbanas, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

La campaña está implementada dentro del calendario del Plan Estratégico de Seguridad Vial remitido por Gobierno Vasco y se realizará mediante diversos controles de mañana y tarde en aquellos puntos que, por su ubicación, diseño o situación, resulten más peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial.

La vigilancia y control incidirá especialmente en la velocidad, la documentación o el cumplimiento de la obligación de circular con casco, entre otras cuestiones.

Los agentes de la Policía Municipal de Bilbao tomarán nota durante estos días de las infracciones de las personas conductoras, quienes podrán ser denunciadas en caso de actitudes o comportamientos que generen un riesgo para la circulación y la seguridad de peatones o vehículos.