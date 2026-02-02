La Policía Municipal de Bilbao realizará un control específico de licencias a taxis y VTC esta semana

Archivo - Un vehículo de Cabify - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao realizará desde este lunes y hasta el domingo una campaña específica de vigilancia y control de licencias de taxis y vehículos VTC, la tercera de estas características a lo largo del año, ha informado el consistorio bilbaíno.

La campaña se llevará a cabo en todos los distritos de la villa, incidiendo de manera especial en las zonas de ocio nocturno, fundamentalmente, durante el fin de semana, ha detallado.

Según han explicado, las vigilancias y controles que sobre este tipo de vehículos son estáticas, como suele ser habitual en campañas sobre otros aspectos tales como cinturones de seguridad, alcoholemias, documentación, ya que tanto los taxis como los vehículos VTC circulan libremente por la ciudad.

En la última campaña de estas características realizada por la Policía Municipal de Bilbao, que fue en diciembre, resultaron sancionados 11 VTC (4 por realizar transporte urbano, 5 por carecer de hojas de reclamación, uno por realizar captación de clientes y el último por carecer de distintivo de comunidad autónoma en la que se dispone de autorización).