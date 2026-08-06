La Policía Municipal de Bilbao realizará en los dos próximos fines de semana una campaña de control de alcohol y drogas

Imagen de un policía municipal de Bilbao junto a un vehículo en un control. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao realizará durante los dos próximos fines de semana una campaña de control preventivo de alcohol y drogas al volante, una iniciativa que se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi, y que tiene como objetivo prevenir la siniestralidad derivada del consumo de estas sustancias en la conducción.

Los controles se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad y en diferentes franjas horarias, del 7 al 9 y del 14 al 16 de agosto, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

Esta campaña "intensiva" de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas entre las personas conductoras, se desarrollará los dos próximos fines de semana, del 7 al 9 y del 14 al 16 de agosto.

El dispositivo tiene un "marcado carácter preventivo" y persigue sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos que supone conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, así como contribuir a reducir la siniestralidad en las vías urbanas y reforzar la seguridad de todas las personas usuarias del espacio público, según ha destacado el Consistorio bilbaíno.

El Ayuntamiento ha explicado que los controles se realizarán en diferentes puntos de Bilbao y en distintos horarios, especialmente durante las franjas de mayor movilidad asociadas al ocio y al tiempo libre y que su ubicación responderá a criterios exclusivamente preventivos y de seguridad vial.

La Policía Municipal ha recordado que el consumo de alcohol y drogas afecta de forma significativa a las capacidades necesarias para una conducción segura, al disminuir la atención, alterar la percepción del riesgo y aumentar el tiempo de reacción, unas circunstancias que incrementan notablemente la probabilidad de sufrir o provocar un siniestro de tráfico.