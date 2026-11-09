La Policía Municipal investiga el atropello de una niña de 3 años en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Atestados de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz investiga las circunstancias de dos atropellos ocurridos el pasado viernes, el de una niña de 3 años atropellada por un turismo en Bulevar de Salburua minutos después de las 18.30 horas, así como el de un varón, de 32 años, que fue alcanzado por su propio vehículo en la calle Ori, tras accionar el freno de mano en una rampa y salir de él.

En un comunicado, el Ayuntamiento gasteiztarra ha explicado que, desde el pasado viernes, los servicios de emergencia de la ciudad han contabilizado un total de 24 accidentes de tráfico que se han saldado con cinco personas heridas de diversa consideración.

Además de los dos accidentes ya citados, un conductor de VMP, de 24 años, resultó herido al caer de su vehículo, tras ser embestido por un turismo minutos antes de las 10.00 horas del viernes en la calle Luis Olariaga.

Otra mujer, de 35 años, también sufrió lesiones leves cuando colisionó con su patinete eléctrico contra un turismo que estaba maniobrando para estacionar en la avenida de Los Huetos el viernes por la tarde. Ya en la pasada madrugada, una ciclista, de 27 años, resultó herida, tras caer de la bicicleta en la que circulaba por la avenida de Santiago.

Por otra parte, la Policía Local investiga a un varón, de 18 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un turismo sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente. El suceso ocurrió esta madrugada en la calle Los Herrán.