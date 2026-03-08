La Policía vasca vigilará el uso del cinturón y sistemas de retención infantil en carreteras desde este lunes al día 15

Control de tráfico de la Policía vasca - IREKIA

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las Policías Municipales, reforzará la vigilancia del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil en las carreteras de Euskadi desde este lunes hasta el día 9. No utilizar el cinturón o los sistemas de retención infantil puede suponer multas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, esta campaña se enmarca en un Calendario de 33 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas a lo largo de todo el año.

El pasado año, dentro de las campañas de vigilancia y control de tráfico, la Ertzaintza llevó a cabo 265 controles de cinturones y SRI en los que se vigilaron 1.128 vehículos y se tramitaron 22 denuncias por no llevar puesto el cinturón de seguridad o por no utilizar los sistemas de retención infantil adecuados.

Las infracciones por no llevar puesto el cinturón de seguridad o por no utilizar los sistemas de retención infantil adecuados se consideran graves, y pueden conllevar sanciones de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir, en el caso de las personas conductoras.

El cinturón es un elemento de seguridad pasiva esencial, que debe utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No está permitido utilizar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento.

Únicamente está permitido que la persona conductora prescinda del cinturón al aparcar o dar marcha atrás, o en el caso de que tenga un certificado médico o una discapacidad que lo avale. También pueden estar exentos de utilizarlo cuando circulen en poblado, profesionales de sectores como el del taxi, la distribución de mercancías (en operaciones de carga y descarga a corta distancia), los servicios de urgencia y las autoescuelas (cuando se impartan clases prácticas).

LOS MENORES

Por su parte, los menores viajarán siempre en los asientos traseros con sus respectivos sistemas de retención infantil debidamente homologados, salvo que el vehículo carezca de asientos en la parte trasera o que estos estén ocupados por otros menores en sus mismas condiciones, o que no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención infantiles.

En tales circunstancias, excepcionalmente, podrán viajar en el asiento delantero, siempre con un sistema de retención adaptado a su peso y talla.