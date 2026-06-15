El polideportivo municipal de Deusto en Bilbao estará cerrado del 20 de junio al 31 de agosto por obras de mejora

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ejecutará las obras de mejora del polideportivo municipal de Deusto del 20 de junio al 31 de agosto, periodo durante el cual las instalaciones deportivas permanecerán cerradas al público.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Bilbao Kirolak descontará del recibo de cursos correspondiente al mes de junio las sesiones que queden anuladas por el cierre.

Concretamente, se acometerá la rehabilitación energética integral del polideportivo, que incluye la instalación de un sistema de aire acondicionado en la sala de fitness y a la renovación de la depuradora de la piscina.

Las acciones de mejora y modernización, que se enmarcan en la línea estratégica BK Sostenible del Plan Estratégico de Bilbao Kirolak 2025-2028, ascienden a 1.126.397 euros.