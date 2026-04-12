PP acusa a PNV de "entregarse a la izquierda radical" tras "poner" a Iriart al frente de la Mancomunidad de Iparralde

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en una rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al PNV de "no perder ocasión de entregarse a la izquierda abertzale" tras "poner" al candidato de EH Bai, Alain Iriart, al frente de la Mancomunidad de Iparralde.

Iriart fue elegido este pasado sábado como nuevo presidente de la Mancomunidad de Iparralde, en sustitución de Jean-René Etchegaray. El candidato de EH Bai logró la mayoría necesaria en segunda votación, en la que el candidato jeltzale Peio Etxeleku anunció la retirada de su candidatura y el apoyo al ahora nuevo presidente de la Mancomunidad.

A través de sus redes sociales, Javier de Andrés ha criticado que "el PNV pone al candidato de Bildu al frente de una institución francesa en perjuicio del candidato centrista de Macron".

El presidente del PP ha denunciado que, pese a que el líder jeltzale Aitor Esteban "advirtió la semana pasada que la izquierda abertzale puede deshacer el país", los jeltzales "no pierden ocasión de entregarse a la izquierda radical".