PP advierte que aumentar los requisitos de euskera en las OPE provocará "más eventualidad" y que "más gente se marche"

Archivo - Javier de Andrés - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha augurado que la reforma de la Ley de Empleo Público en materia de requisitos lingüísticos en las OPE "va a salir" y ha advertido de que "se están exigiendo unos niveles de euskera que la propia sociedad vasca no puede ofrecer", por lo que incrementarlos provocará "más eventualidad" y que "más gente se marche del País Vasco". Asimismo, ha considerado que este asunto no va a "entorpecer la buena relación" entre el PNV y el PSE-EE porque "se deben al otro el poder".

En una entrevista concedida a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, el dirigente popular ha afirmado que "da la sensación" de que la reforma de la ley de Empleo Público, que se debatirá este jueves en el pleno del Parlamento vasco, "va a salir" y "habrá que ver en qué términos se resuelve".

En este sentido, ha advertido de que "ya ahora mismo están muy cuestionados los límites que hay" porque se están exigiendo "unos niveles de euskera que la propia sociedad vasca no puede ofrecer", dado que "no hay gente que tenga la titulación suficiente".

Por ello, ha advertido de que incrementar la exigencia de euskera en las ofertas públicas de empleo provocará "más eventualidad" y que "más gente se marche del País Vasco porque siente que aquí no va a encontrar un empleo".

De Andrés ha reivindicado que "el derecho de las personas al trabajo debe estar por encima de estas exigencias identitarias" porque, además, "realmente en el día a día en la mayor parte de instituciones vascas no se demandan realmente los niveles de euskera que están pidiendo".

Frente a las "exigencias imposibles que pretende el nacionalismo", ha planteado tener en cuenta la demanda social de euskera en la administración y "las posibilidades reales" de la sociedad vasca para poder cubrir esas plazas.

Pese a las discrepancias entre PNV y PSE en este asunto, ha considerado que "muy pocas cosas van a turbar" la "estrecha" relación entre los dos socios de gobierno. "Se deben al otro el poder", ha señalado.

Según ha indicado, "eso está muy por encima de unas discrepancias que puedan tener en este tema de la euskera", en el que, de cualquier modo, "el Partido Socialista siempre ha tolerado todas las exigencias y limitaciones que ha impuesto el PNV para que la obligatoriedad de la euskera quedara por encima de cualquier otra cosa". "No creo que vaya a entorpecer la buena relación que tienen entre ellos", ha insistido.

Por otro lado, ha aludido a la polémica suscitada por los casos de ceros en el examen de euskera de la PAU, en la que "ha habido un tribunal en Bilbao que se ha dedicado a hacer una corrección de un modo severísimo".

De Andrés ha cuestionado "si incluso podría entenderse que puede haber hasta una prevaricación" por que haya habido "criterios ideológicos en vez de los objetivos" por parte de ese tribunal.

En todo caso, ha criticado que, tras la revisión efectuada, "apenas han cambiado las cosas" y se ha dejado "a los pies de los caballos a la hora de poder escoger una universidad" a los alumnos afectados, lo que considera "una injusticia enorme".

De este modo, ha lamentado que la EHU "tampoco ha sabido dar una solución equilibrada y que hubiera resuelto los errores que cometió ese tribunal", por lo que se ha producido "un error por doble grado".

Para Javier de Andrés, "la solución no es suficiente" y da "la sensación de que al final lo han querido tapar y evitarse el bochorno de reconocer que ha sido todo un fraude".

Asimismo, ha denunciado la reacción "por una parte de la sociedad que se obstina en querer expulsar a mucha gente del País Vasco", ya que en redes sociales "hay gente que está deseando que estos chavales, a los cuales les han puesto un cero seguramente sin merecerlo, se vayan de aquí".

"Vuelve a aflorar ese espíritu nacionalista radical visceral contrario al entendimiento entre las personas y desde luego muy contrario a la convivencia en el País Vasco que tiene que estar por encima de todo", ha señalado.

OSAKIDETZA

En otro orden de cosas, ha criticado que, mientras en Galicia se ha conseguido que "no haya huelga de médicos porque ha habido una serie de negociaciones" con el Ejecutivo gallego, "aquí no" y el Gobierno Vasco "prefiere crear frustración" diciendo que "la culpa de todo la tiene el Gobierno de España".

Tras recordar que en Euskadi se producen "la mitad" de las huelgas en el Estado, ha señalado que, pese a que el Ejecutivo de Imanol Pradales dice que "el problema lo genera el Ministerio", no está "para dar lecciones a nadie". "No sabe resolver los problemas propios y ahora se quiere meter a resolver los de los ajenos", ha afirmado.

A su entender, el Gobierno Vasco "podría hacer mucho más" y está utilizando también la huelga por el Estatuto Marco para "justificar su incompetencia y el deterioro" de la sanidad vasca.

FISCALIDAD BIZKAIA

Finalmente, ha considerado que las nuevas propuestas fiscales anunciadas por la Diputación de Bizkaia pueden ser "un gesto" al electorado del PNV que se siente "incómodo" porque "lo único que hace es seguir los dictados del Partido Socialista".

En todo caso, ha señalado que habrá que ver "en qué queda todo esto" porque no se sabe si la propuesta "va a tener el apoyo de su socio", el PSE-EE.

Si finalmente no sale adelante, ha añadido, "lo que va a demostrar es la incapacidad del PNV para llevar a una alternativa que no sea la que propone el PSOE y Bildu, que son los que realmente acaban mandando siempre".