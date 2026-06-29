PP de Bizkaia pide a la Diputación aclarar si los menores implicados en incidentes en playas son tutelados

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

EL PP en las Juntas Generales de Bizkaia ha pedido a la Diputación vizcaína que aclare si los menores implicados en incidentes registrados en las últimas semanas en las playas vizcaínas eran tutelados, según ha indicado en un comunicado.

Este grupo ha registrado en las Juntas Generales de Bizkaia una pregunta dirigida al Departamento de Acción Social para conocer qué actuaciones está impulsando la Diputación Foral "frente a la participación de menores en grupos violentos que, en las últimas semanas, han protagonizado diversos incidentes en playas del territorio".

Según ha indicado esta formación, la iniciativa responde a la "preocupación" generada por los recientes sucesos registrados en distintos arenales vizcaínos, donde se han producido hurtos, agresiones y altercados protagonizados por grupos de jóvenes.

A su juicio, se trata de unos hechos que obligan a analizar si los mecanismos de prevención y seguimiento están siendo "suficientes para evitar que determinados menores se vean inmersos en dinámicas de violencia y delincuencia".

La portavoz del Grupo Popular vizcaíno, Raquel González, ha afirmado que "la seguridad de los ciudadanos y la protección de los propios menores deben ir de la mano". "No podemos mirar hacia otro lado cuando se producen hechos tan graves y reiterados protagonizados por adolescentes", ha alertado.

"Queremos saber si entre los implicados existen menores tutelados por la Diputación y, en ese caso, qué seguimiento se está realizando y si las herramientas de prevención están funcionando adecuadamente. La sociedad merece respuestas y una actuación decidida", ha añadido.

A través de esta pregunta, el Grupo Popular pretende conocer si la Diputación está desarrollando programas específicos para prevenir la participación de menores tutelados en grupos violentos, así como "el grado de coordinación existente entre la institución foral, la Ertzaintza y los servicios municipales para actuar sobre estos casos y evitar nuevas situaciones de riesgo".

En su opinión, es fundamental que las administraciones implicadas trabajen de forma conjunta para abordar un problema que afecta "tanto a la convivencia como a la seguridad en espacios públicos muy frecuentados durante los meses de verano".

"La prevención es la mejor herramienta para evitar que estos jóvenes acaben consolidando conductas delictivas. Las instituciones tienen la obligación de coordinarse y actuar con rapidez antes de que el problema vaya a más", ha concluido Raquel González.