PP condena la agresión a dos jóvenes de Nuevas Generaciones de PP en Barakaldo por encapuchados al grito de "fascistas"

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bizkaia ha denunciado la agresión sufrida este miércoles por la tarde en su sede de Barakaldo por dos jóvenes miembros de Nuevas Generaciones del Partido Popular por parte de un grupo de encapuchados al grito de "fascistas".

Según han informado los populares en un comunicado, los hechos han ocurrido alrededor de las 18.00 horas, cuando un grupo de individuos encapuchados ha arrojado un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede del PP, rompiéndola.

Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores les han propinado varios golpes y les han insultado, llamándoles, entre otras cosas, "fascistas". La Ertzaintza se ha trasladado de inmediato al lugar de la agresión y los dos jóvenes han presentado la correspondiente denuncia.

CONDENA

La presidenta del Partido Popular de Bizkaia, Amaya Fernández, que se ha personado en la sede vandalizada, ha condenado la agresión y ha trasladado su apoyo a los dos jóvenes de Nuevas Generaciones. "Más que nunca es necesario abrir una nueva etapa que acabe con el muro, la crispación y estos comportamientos desgraciadamente tan conocidos de la izquierda radical, y recuperar la convivencia", ha señalado.

Fernández ha defendido que "ninguna discrepancia política puede justificar la violencia, las amenazas o los ataques contra quienes piensan diferente". Asimismo, ha expresado su deseo de que estos hechos "no queden impunes y de que sus responsables sean identificados y respondan ante la justicia por lo que han hecho".