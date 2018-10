PP cree que el acuerdo presupuestario con PNV en Bizkaia es "bueno" y ayuda "a hacer país de verdad"

Actualizado 25/11/2011 11:58:17 CET

Califica las acusaciones de la Diputación de Gipuzkoa de "torpedear" el OCT de "broma de mal gusto"

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha calificado de "bueno" el acuerdo presupuestario en Bizkaia entre PNV y PP ya que "ayuda a hacer país de verdad" y ha subrayado que Euskadi se debe "construir entre todos", por lo que aspira a que "no lo domine Amaiur o Bildu". Asimismo, ha criticado que durante la campaña electoral "los señores López o Madina se hayan puesto a parir al PP por hacer ajustes" y ahora "el Gobierno vasco pida esfuerzos a los funcionarios".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente popular ha señalado que las acusaciones de la Diputación de Gipuzkoa a PP y PNV de "torpedear" el Órgano de Coordinación Tributaria son "una broma de mal gusto" al ser una formación "que está dominada por la izquierda abertzale".

"El acuerdo presupuestario en Bizkaia entre PNV y PP es bueno porque hay que darse cuenta de que estamos en una situación de crisis económica y hay que arrimar el hombro para salir de aquí. Hay que poner en marcha políticas de crear empleo, de austeridad de gasto superfluo y para dinamizar la economía. Y es bueno que en el País Vascos haya acuerdos en una sociedad tan diversa y plural", ha incidido, para añadir que su formación se abstendrá en la votación final.

Tras reconocer que su formación llevaba tiempo "trabajando en ello" con el PNV ha considerado que está bien que el eje del país recaiga "sobre partidos que no defienden posiciones radicales y rupturistas", ya que en otras ocasiones se ha pretendido que recaiga "sobre algunas formaciones y Batasuna". "Es bueno que el eje del país recaiga en partidos que creen en la convivencia, en el Estatuto y en la pluralidad de Euskadi", ha añadido.

A su juicio, el acuerdo es "bueno y positivo y ayuda a hacer país de verdad", ya que, además de solucionar problemas cuando hablamos de "nuevas infraestructuras o de crear empleo" ayuda para que se acabe con esa "política de satanización del Partido Popular". "Aquí se puede convivir sin tener que dar regalos a quienes han amenazado durante tantos años la democracia", ha añadido.

Respecto a los presupuestos vascos, Basagoiti ha remarcado que el PP aspira a la "centralidad y podemos llegar a acuerdos con otras formaciones". "Este país se debe construir entre todos y aspiro a que no lo domine Amaiur o Bildu porque es muy bueno que prestigiemos la posición democrática que tiene en cuenta que en este país puede haber gente de izquierdas de derechas o de centro. La centralidad del país tiene que estar en formaciones como el PP vasco", ha expresado.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha recordado que el Ejecutivo vasco está pidiendo "esfuerzos a los funcionarios a la hora de hacer ajustes", algo que "quizá sea necesario", pero ha matizado que "es curioso que durante la campaña electoral los señores López o Madina hayan puesto a parir al PP por hacer ajustes y no pasen ni dos días y ellos tienen que plantearlos".

"En la política y en la vida siempre hay que decir la verdad y ser conscientes de cómo están las cosas. No niego que no sean necesarios y justos, sino que lo bueno es no hacer electoralismo. Esto es una postura del PSE y actuaremos con responsabilidad y si es necesario tendremos que ayudar, pero las cosas no están para tirarse los trastos a la cabeza con estas cuestiones", ha subrayado.

Ante las acusaciones a PP y PNV por parte de la Diputación de Gipuzkoa de "torpedear" el órgano de Coordinación Tributaria, Basagoiti ha indicado que el que hable una formación que "está dominada por la izquierda abertzale de torpedear puede ser una broma de mal gusto".

"Queremos un País Vasco en el que la fiscalidad sirva para incentivar la economía y las administraciones tengan recursos para hacer frente a sus obligaciones. Esas palabras no tienen ningún sentido. El PP dispuesto a arrimar el hombro con PSE y PNV", ha avanzado.

Respecto al impuesto de Patrimonio, Basagoiti ha recordado que su formación "nunca" ha estado a favor de establecerlo, "lo que sucede es que lo vimos como ineludible al ponerlo en otros lugares". "Aún estamos a tiempo de modificarlo y siempre podemos poner un tipo cero para no estar en peores condiciones que en el resto de España", ha añadido.